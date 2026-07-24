Un nuevo corte obliga paralizar completamente el tráfico de la N-631 hasta el próximo 1 de agosto.

Durante la mañana del día de hoy, la unidad de carreteras de Zamora ha anunciado un nuevo corte de tráfico total entre los puntos kilométricos 51 y 55 de la N-631. Está mediada estará presente desde el 27 de julio a las 9 horas hasta las 15:00 horas del 31 de julio y su objetivo es garantizar la seguridad de todas las personas que utilizan esta vía

Además, de acuerdo a la información de la subdelegación del gobierno, el objetivo principal de este corte es de agilizar las tareas de mantenimiento y obras de este tramo y que la nacional quede abierta completamente para su uso el próximo 1 de agosto, pues de esta manera se garantiza la fluidez del tráfico, en un mes que es clave para los desplazamientos.

Esta decisión responde a la solicitud presentada por la empresa adjudicataria de las obras, Amess, y que cuenta ya con la autorización de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Estos trabajos buscan centrarse en la rehabilitación total del firme, lo que implica el fresado de la capa de la rodadura y la capa intermedia que se encuentran en la actualidad, para que una vez finalizada esta fase podrecer a la extensión de una nueva capa con mezcla bituminosa en caliente.

Seguridad vial

Además, desde la subdelegación del gobierno han justificado la necesidad de cortar totalmente al tráfico de este tramo para garantizar la propia seguridad de conductores y trabajadores. Pues, según han explicado este tramo de la N-631 carece de arcenes y bermas. Por eso, esta situación sumada a las grandes dimensiones de la maquinaria empleada en el asfalto de la carretera, han obligado al corte total de estas, pues era imposible habilitar un carril de paso alternativo.

Asimismo, desde la subdelegación ha recordado que el cierre completo de este tramo de la vía era la única solución para garantizar la seguridad tanto de los operarios y trabajadores de la empresa encargada de estas obras como la de los propios conductores que emplean esta carretera.

Desvíos alternativos

Además, para minimizar las molestias, especialmente en los desplazamientos de larga distancia. Tráfico se ha encargado de establecer una serie de desvíos alternativos. Por ello, para aquellos conductores que viajen en dirección Ourense o Puebla de Sanabria deberán emplear las vías A-66, A-6 y A-52, siendo empleados estos mismos también en caso de que se circule en dirección a Zamora.

Por último, se ha rogado a los conductores que extremen las precauciones, respeten la señalización de las obras y planifiquen sus viajes con antelación y previniendo el tiempo extra que puede conllevar utilizar estos desvíos.