Muelas del Pan homenajea a su enfermera tras 35 años al servicio del pueblo

Santiago Apóstol ha logrado un año más en Muelas del Pan el milagro de propiciar el reencuentro entre los vecinos, emigrantes, allegados y foráneos para disfrutar en en familia y en comunidad, con la fraternidad y la armonía que caracteriza a los moleños y moleñas, de unas magníficas fiestas patronales que cuentan con la organización y el patrocinio oficial del Ayuntamiento.

Muelas del Pan, como pueblo y a nivel institucional ha aprovechado los festejos para rendir un emotivo y merecido homenaje a una de las personas más queridas por niños, adolescentes, jóvenes y mayores, doña Purificación Gregorio Macías, aquella joven enfermera que llegó al pueblo allá por 1991 para desarrollar su labor sanitaria, con toda la ilusión del mundo y que poco podía imaginarse que allí permanecería durante los últimos 35 años de ejercicio: más concretamente hasta la jubilación.

El alcalde, Luis Alberto Miguel, fue el encargado de entregarle una placa conmemorativa y Purificación, acompañada por el cariño, el reconocimiento y el respeto de todos su antiguos pacientes y amigos, tras infinidad de días y noches de cuidados y atenciones sanitarias, cambió el consultorio médico por el balcón de la Casa Consistorial, siendo la encargada de abrir con su cautivador pregón lleno de recuerdos y agradecimiento las fiestas patronales de Santiago Apóstol llevándose el aplauso sincero de los moleños que siempre le estarán eternamente agradecidos.

La gastronomía ha sido históricamente una de las grandes protagonistas de los festejos y muestra de ello fue la cena popular en la estación de autobuses donde más de mil personas disfrutaron de pollo asado con patatas a la panadera.

El restaurante “Tomasita” (Centro de Turismo Rural “El Vedal”) acogía la cena de homenaje a la tercera edad que, por cortesía del Ayuntamiento de Muelas del Pan, congregó a alrededor de 85 jubilados empadronados, que luego pudieron bailar al ritmo de la charanga “La Alborada”. Emotivo evento puesto en marcha a principios de los años noventa por el entonces alcalde Francisco Añez.

El “Día Infantil” volvía ser, como ya es habitual, una de las jornadas más activas volviendo a demostrar los niños y las niñas, durante estos días una auténtica multitud, que ellos nunca fallan a la hora de participar y reivindicarse como los grandes protagonistas de los festejos.

Móviles e Internet se quedaron olvidados en casa para disfrutar en el entorno de la piscina de los juegos infantiles de toda la vida, esos para los que únicamente hace falta algo tan asequible como una bici, un saco, una cuchara y un par de huevos, más voluntad, algo esto de lo que llegaron sobrados. Por la tarde disfrutaron de los hinchables de agua, deslizadera y fiesta de la espuma para culminar agasajados con una merienda.

Muelas de Pan vivirá este sábado un “Día Grande” marcado por la santa misa en honor al patrono Santiago Apóstol por la mañana para continuar ya por la tarde con la concentración de las 19 peñas y sus 520 peñistas a las 19.00 horas, para el concurso de disfraces y de carros, con la música de la charanga “Manaita”. Turno después para la última verbena popular que estará amenizada por la orquesta “La Resistencia”.

Fin de fiestas el domingo con misa y vermut por la mañana y a las 19.30 horas folclore popular con la actuación de la Asociación Etnográfica “Bajo Duero” de Zamora, y a las 22.30 horas concierto “Penumbra Solar” en el patio de la iglesia patrocinado por la Diputación de Zamora. La exposición de pintura de los artistas locales Isidora Gallego, Julián Reina y Ricardo Modesto estará abierta este sábado de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas; y el domingo de 10.00 a 13.00 horas.