Un lujo prehistórico: la escritora Ana Jesús Olaya transforma las piscinas de Villaralbo en un espacio de dinosaurios

Esta semana, una mañana común y ordinaria en Villaralbo se ha convertido en una experiencia inolvidable para los niños que forman parte del campamento de verano. Lo que llego a comenzar con un anuncio sorpresa por parte de la Biblioteca Municipal de Villaralbo, se ha terminado convirtiendo en una gran actividad literaria en uno de los lugares más impredecibles para actividades de este estilo: la piscina municipal.

La protagonista de la jornada ha sido la escritora de cuentos infantiles y juveniles, Ana Jesús Olaya. Esta autora se encontraba de regreso del prestigioso Celsius Festival de literatura fantástica de Avilés cuando decidió hacer un desvío en Zamora para visitar Villaralbo, gracias a su relación de amistad con los miembros de la biblioteca municipal. Este hecho es lo que le ha permitido a los más jóvenes el vivir una jornada cultural y literaria muy rica.

El cartel promocional que publicó la biblioteca municipal invitaba a los más pequeños a “Vivir una mañana (pre)histórica", prometiendo una jornada que iba a destacar por un taller de cuentacuentos y de manualidades. Sin embargo, debido a las altas temperaturas, los organizadores se dieron cuenta de que la inmensa mayoría de los niños forman parte del campamento de verano y, por lo tanto, estos se iban a encontrar en la piscina, así que decidieron desarrollar ahí la actividad.

El resultado fue todo un éxito, se creó un gran grupo “supermajo” y numeroso de niños que estaban ansiosos y deseaban conocer a la autora y sus cuentos.

Dinosaurios y cuentos

La protagonista, que además de ser escritora de cuentos infantiles es maestra de Educación Infantil, se encargó de cautivar y mantener la atención de los asistentes narrando las aventuras de uno de sus últimos libros: “Mi hermanita es un tesoro”. Para narrar las aventuras de este libro, la autora se sentó de rodillas en una manta sobre el césped y rodeada de sus libros, logró captar la atención de los niños mostrándoles las ilustraciones de los dinosaurios presentes y contándoles su historia.

Los niños con sus manualidades en el mural del campamento / Rocío de Juan

Además, esta temática se convirtió en el hilo conductor de esta jornada, ya que los niños también disfrutaron de un taller de manualidades. Crearon divertidos dinosaurios de papel que luego se expusieron frente al mural “Campamento 2026” de la piscina municipal.

La visita y la actividad que realizó esta autora ha sido descrito por los organizadores y las familias como “un verdadero lujo”. Además, la biblioteca municipal de Villaralbo ya cuenta con la presencia de todos los libros de la escritora en su colección. Recientemente, también se había realizado una actividad de cuentacuentos con otra de sus historias: “El Gobernante”.

Ana Jesús Olaya ha demostrado en Villaralbo que la cultura y la literatura pueden florecer en cualquier rincón, incluso una piscina en un día caluroso de verano puede convertirse en un gran espacio para disfrutar de este tipo de actividades.