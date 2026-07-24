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Investigan en Zamora a un conductor por acosar a otro vehículo con maniobras temerarias en la N-122

La Guardia Civil atribuye al investigado un presunto delito contra la seguridad vial tras poner en peligro a varios usuarios de la carretera con adelantamientos y frenazos bruscos.

Investigan en Zamora a un conductor por acosar a otro vehículo con maniobras temerarias en la N-122

Investigan en Zamora a un conductor por acosar a otro vehículo con maniobras temerarias en la N-122

Alejandro García Benito

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Alejandro García Benito

La Guardia Civil de Zamora investiga a un conductor como presunto autor de un delito de conducción temeraria tras un episodio de acoso vial ocurrido el pasado 28 de junio en la N-122, a la altura de El Puerto. La investigación comenzó después de que un matrimonio denunciara los hechos y aportara un vídeo grabado durante el trayecto, que permitió identificar al supuesto responsable.

Frenazos, adelantamientos y riesgo para otros conductores

Según la Guardia Civil, el investigado reaccionó tras recibir una ráfaga de luces y comenzó a realizar frenazos bruscos, adelantamientos en zonas prohibidas, invasiones del carril contrario y otras maniobras peligrosas, poniendo en riesgo la vida de los ocupantes del vehículo y del resto de usuarios de la vía. Las diligencias han sido instruidas por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Zamora. La Guardia Civil recuerda la importancia de denunciar este tipo de conductas y aportar pruebas siempre que sea posible.

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