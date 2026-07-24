Un investigado como posible causante del incendio de Rábano de Aliste: estaba cosechando

La Guardia Civil investiga a un varón como supuesto autor del incendio forestal declarado la tarde del 22 de julio en la localidad de Rabano de Aliste. El investigado habría estado realizando labores agrícolas, consistentes en cosecha de cereal, utilizando para ello maquinaria agrícola. Ayer adelantaba este diario que el orgen del incendio estaba en una finca donde se cosechaba.

Sobre las 19:30 horas del día 22 de julio la Central COS de la Guardia Civil recibía un aviso indicando que se estaba produciendo un posible incendio en la comarca de Aliste. Las unidades que se acercan a cubrir este incidente informan que el incendio cercano a la carretera ZA-V-2443, comprendiendo tres localidades, Viñas, Rábano de Aliste y Sejas de Aliste en el paraje El Cotón, habiéndose quemado en un inicio mayoritariamente tierras de cultivo así como una hilera de pinos, cogiendo fuerza el incendio hacia monte con zona de robles.

La investigación de causas de incendio forestal en el término municipal de Rábano de Aliste determina que fue producido por una actividad agrícola, consistente en cosecha de cereal, utilizando para ello máquina cosechadora, en el momento de la realización de dichos trabajos había una temperatura y una velocidad de viento superior a 30 km/h y 30 grados de temperatura, lo que contraviene la ORDEN FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

Además, se había declarado por la Junta de Castilla y León la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales. Las gestiones, indicios y pruebas obtenidas llevaron la investigación de un varón, como supuesto autor de un incendio forestal.

Durante el periodo de vigencia de la alerta quedan prohibidas las siguientes actividades:

Encender fuego en el monte y en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las habilitadas para ello.

Utilizar barbacoas en espacios abiertos, incluidas las autorizadas.

Realizar cualquier uso del fuego amparado por autorizaciones previamente concedidas, que quedan suspendidas.

Introducir o utilizar material pirotécnico y lanzar cohetes o cualquier otro artefacto que contenga fuego.

Utilizar maquinaria en el monte y en la franja de 400 metros que lo circunda cuyo funcionamiento genere fuego, deflagraciones, chispas o descargas eléctricas, salvo en actuaciones de emergencia o de interés general debidamente comunicadas y autorizadas conforme a la normativa vigente.

La superficie afectada por el incendio podría llegar a unas 300 hectáreas de cereal, monte bajo y arbolado, unas 20 de ellas en el término de Sejas de Aliste y el resto dentro de los límites de Rábano.

El fuego, que se llegó declarar de nivel 2, llegó a 500 metros del casco urbano de Rábano de Aliste. En estos momentos se encuentra estabilizado.