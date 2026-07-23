El verano cultural de la Federación Espigas cumple un cuarto de siglo fiel a su esencia

Un cuarto de siglo de hemeroteca corrobora la sólida andadura de un verano cultural que nació en la Federación Espigas de la mano de los grupos de teatro amateur. Una actividad que en su día sentó las bases de un programa que, un año más, regresa en este 2026 como parte esencial de la oferta impulsada por las asociaciones federadas en las comarcas de Campos, Pan y Norte del Duero. En total, 35 actividades darán vida a los pueblos de su zona de actuación entre el 22 de julio y el 13 de septiembre.

Un programa que se mantiene fiel a su esencia al sostener un total de 16 representaciones teatrales a cargo de los grupos Actuarte, Los Chariles, Juan del Encina, Fantasía, Una Peseta por Propina y Zapirico. El programa se extenderá desde el 2 de agosto al 12 de septiembre en las localidades de Fresno de la Ribera, Moreruela de los Infanzones, Villalobos, Villarrín de Campos, Aapariegos, Almendra del Pan, Castroverde de Campos, Berver de los Montes, Villalube, Cerecinos del Carrizal, Palacios del Pan, Piedrahíta de Castro, Pajares de la Lampreana, Andavías y Manganeses de la Lampreana.

Ningún inicio es fácil y así lo corrobora Esteban Sánchez en calidad de secretario de la Federación de Asociaciones Culturales Espigas. El verano cultural se mantiene fiel a su esencia y a la gran tradición teatral por parte de grupos aficionados. Tanto es así, que en sus inicios, llegó a contar con hasta cinco agrupaciones formadas en el taller de representación promovida desde la propia federación.

"De esos quedan dos", lamenta Sánchez, al apuntan -una vez más- al fenómeno de la despoblación. En su mayoría, apunta estas formaciones estaban constituidas por población jubilada, si bien "los jóvenes se han ido".

Un cuarto de siglo de hemeroteca corroboran la sólida andadura de un verano cultural que nació en la Federación Espigas de la mano de los grupos de teatro amateur. Una actividad que en su día sentó las bases de un programa que, un año más, regresa en este 2026 como parte esencial de la oferta impulsada por las asociaciones federadas en las comarcas de Campos, Pan y Norte del Duero. En total, 35 actividades darán vida a los pueblos de su zona de actuación entre el 22 de julio y el 13 de septiembre. Un programa que se mantiene fiel a su esencia al sostener un total de 16 representaciones teatrales a cargo de los grupos Actuarte, Los Chariles, Juan del Encina, Fantasía, Una Peseta por Propina y Zapirico. El programa se extenderá desde el 2 de agosto al 12 de septiembre en las localidades de Fresno de la Ribera, Moreruela de los Infanzones, Villalobos, Villarrín de Campos, Aapariegos, Almendra del Pan, Castroverde de Campos, Berver de los Montes, Villalube, Cerecinos del Carrizal, Palacios del Pan, Piedrahíta de Castro, Pajares de la Lampreana, Andavías y Manganeses de la Lampreana. Ningún inicio es fácil y así lo corrobora Esteban Sánchez en calidad de secretario de la Federación de Asociaciones Culturales Espigas. El verano cultural se mantieen fiel a su esencia y a la gran tradición teatral opr parte de grupos aficionados. Tanto es así, que en sus inicios, llegó a acontarse con hasta cinco agrupaciones formadas en el taller de representación promovida desde la propia federación. "De esos quedan dos", lamenta Sánchez, al apuntan -una vez más- al fenómeno de la despoblación. En su mayoría, apunta estas formaciones estaban constituidas por población jubilada, si bien "los jóvenes se han ido". La solución pasaba por complementar la oferta con actividades culturales de variada naturaleza desde bailes tradicionales y música popular a juegos autóctonos pasando por juegos de calle de la manode Pumuki y talleres de manualidades. Estas 19 actividades se realizarán entre los días 22 de julio y 13 de septiembre. Un programa que nace con el objetivo de impulsar la vida cultural en nuestros pueblos dando continuidad al fomento de la afición por el teatro en directo como medio de entretenimiento, diversión y formación cultural. Un amplio programa de actividades que, elogiaba Narciso Prieto en calidad de director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, requiere de "locos apasionados de la cultura, del ocio, de la tradición y del cariño por nuestros pueblos" para asegurar esa dinamización del medio rural incluido en la zona de actuación de la Federación Espigas. Agradecimiento que ha extendido en primera persona al secretario de la asociación zamorana que agrupa a una treintena de colectivos culturales, Esteban Sánchez, y su equipo sin los cuales sería "materialmente imposible" sostener esta apuesta cultural por los pueblos. Prieto iba más allá al asegurar que este tipo de actividades (en las que colabora tanto la Diputacion de Zamora como la propia Caja Rural) son los que "dan sentido a nuestro trabajo diario" prestando la debida "atención al mundo rural que es nuestro origen". Por su parte, el diputado provincial del área Agricultura y Ganadería y alcalde de Villafáfila, José Ángel Ruiz, reconocía el "magnífico trabajo" desempeñado por "Espigas" en las comarcas de Campos, Pan y Norte del Duero. Al tiempo, ha animado a todos los vecinos y la provincia a engrosar su participación en este programa que "llena de alegría y color la época estival". / IA

La solución pasaba por complementar la oferta con actividades culturales de variada naturaleza desde bailes tradicionales y música popular a juegos autóctonos pasando por juegos de calle de la mano de Pumuki y talleres de manualidades. Estas 19 actividades se realizarán entre los días 22 de julio y 13 de septiembre.

Un programa que nace con el objetivo de impulsar la vida cultural en nuestros pueblos dando continuidad al fomento de la afición por el teatro en directo como medio de entretenimiento, diversión y formación cultural.

Un amplio programa de actividades que, elogiaba Narciso Prieto en calidad de director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, requiere de "locos apasionados de la cultura, del ocio, de la tradición y del cariño por nuestros pueblos" para asegurar esa dinamización del medio rural incluido en la zona de actuación de la Federación Espigas.

Agradecimiento que ha extendido en primera persona al secretario de la asociación zamorana que agrupa a una treintena de colectivos culturales, Esteban Sánchez, y su equipo sin los cuales sería "materialmente imposible" sostener esta apuesta cultural por los pueblos.

Prieto iba más allá al asegurar que este tipo de actividades (cofinanciadas por la Diputación de Zamora y con la colaboración de la propia Caja Rural) son los que "dan sentido a nuestro trabajo diario" prestando la debida "atención al mundo rural que es nuestro origen".

Por su parte, el diputado provincial del área Agricultura y Ganadería y alcalde de Villafáfila, José Ángel Ruiz, reconocía el "magnífico trabajo" desempeñado por "Espigas" en las comarcas de Campos, Pan y Norte del Duero. Al tiempo, ha animado a todos los vecinos y la provincia a engrosar su participación en este programa que "llena de alegría y color la época estival".