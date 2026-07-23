Tensión de los vecinos de Rábano de Aliste ante la pesadilla del incendio: "Lo teníamos a las puertas"

Rábano de Aliste era una fiesta. El grupo de folclore alistano Manteos y Monteras realizaba el pasacalle previo a la sesión de bailes regionales cuando una columna de humo hizo temer lo peor. Paró la música y los más jóvenes sin pensarlo ni un momento cogieron tractores y maquinaria a su alcance, palas y escobas y se echaron al monte. Había que parar aquello como fuera. Volvía la pesadilla.

En una comarca castigada por los incendios como es la de Aliste, los vecinos saben muy bien que “se puede liar en cualquier momento y más cuando todo está hecho una selva” apunta Francisco Boyano, alcalde de Rábano. Por eso el primer objetivo era hacer una barrera de contención para evitar la entrada de las llamas al pueblo. Al final se quedaron a 500 metros del casco urbano, hasta el mismo depósito de agua.

Operativo de la Junta trabajando en la extinción del incendio en Rábano de Aliste / Cedida

“Lo teníamos a las puertas” comenta una vecina esta mañana del jueves, ya con cierta tranquilidad cuando el amplio dispositivo de medios que ha trabajado sin descanso durante toda la noche y sigue, ha conseguido perimetrar y estabilizar el incendio. “Están refrescando la zona y trabajando bien, pero tranquilos todavía no estamos porque hay mucho rescoldo, se ha levantado el viento y empieza a apretar el calor” explica Francisco Boyano.

El operativo INFOCAL agradece el desayuno aportado por los vecinos de Tola / Cedida

Ha sido una noche larga en Rábano de Aliste. “Hemos estado en vela porque a ver quién se va a la cama en estas condiciones; pasaban los camiones a cargar agua… Lo de siempre” apuntaba una mujer. “Gracias a los vecinos, especialmente la gente joven que reaccionó en seguida y salió con todo, si no se nos quema el pueblo” observaba una vecina de Rábano.

“Cuando las llamas venían hacia el pueblo nos temíamos el desalojo”. Finalmente, la Guardia Civil “ordenaba” el confinamiento en las viviendas, que se levantaba esta mañana. “Empezamos a ver la luz hacia las dos y media de la madrugada cuando vino el alguacil diciendo que ya estaba perimetrado y se alejaba el peligro” cuenta un vecino.

Zona quemada por el incendio en Rábano de Aliste / Cedida

“Los medios han trabajado y han estado toda la noche, eso no lo dudamos, el problema es la distancia. No tenemos una base cerca y hasta que llegan aquí podía pasar de todo”.

Lo cierto es que, salvo algunas fincas de frutales o pequeños viñedos, el incendio se ha quedado en los daños del monte sin que por fortuna haya afectado a ninguna explotación ganadera ni bienes materiales. “Desde que no hay apenas ganado ni agricultura el monte llega hasta las casas y es un peligro” reflexiona el alcalde de Rábano de Aliste sin quitar mérito al trabajo del operativo.

Zona quemada por el incendio en Rábano de Aliste / Cedida

Hasta medio centenar de medios humanos, terrestres y aéreos ha trabajado desde el inicio del incendio forestal que hacia las dos de la mañana conseguía estabilizarse gracias al trabajo de los efectivos y a la bajada de las temperaturas.

“Al final ni folclore ni merienda ni DJ, pero por lo menos no se nos quemó el suelo” expresa una vecina intentando buscar consuelo tras este gran susto. “Lo peor es que esto no se acaba, es mucha tristeza, al final vives temiendo al fuego”.