Sejas y Alcañices, sedes de la primera exposición del colectivo ARTEALISTE

Las localidades alistanas de Sejas y Alcañices serán las encargadas de inaugurar la primera exposición del colectivo ARTEALISTE, constituido meses atrás, por 18 creadores de diversas modalidades artísticas que pretende ser un referente cultural en el noroeste zamorano. La muestra abrirá sus puertas el próximo sábado, 25 de julio, en la sala Ricardo Segundo de Sejas y se prolongará hasta el 11 de agosto. A continuación, del 12 al 30 de agosto, podrá visitarse en la sala Los Toriles de Alcañices.

Cada autor presentará una o varias obras, caracterizadas por su gran diversidad, al tratarse de trabajos de cerámica, artesanía, pintura, escultura, fotografía, alfarería o restauración en su mayor parte relacionados con el ámbito de la comarca.

Arte contemporáneo y talento de proximidad son dos particularidades del recientemente fundado grupo alistano en el que se combinan perfiles de artistas jóvenes con otros en plena madurez, autores profesionales con prestigio contrastado con participantes que intentan abrirse un hueco en el mercado artístico.

Cartel de ARTEALISTE / Cedida

Forman parte del equipo de ARTEALISTE los pintores José María Mezquita, Carmen Mayor, Gloria G. Pertejo y Margarita G. Pertejo; los artesanos Clara Martínez, Jesús Ángel Santiago, Violeta Manzanas, Esmeralda Folgado y María Vicente; los alfareros de Moveros Mari Carmen Pascual y Francisco Pascual; los ceramistas Carlos Pérez Macho y Oliva Faúndez; la restauradora Aurora Galisteo; el escultor Emilio Gallego y los fotógrafos Cristina Manías, Carlos Blanco y Carlos Hernández.

Para la pintora Gloria G. Pertejo, hija de Ricardo Segundo y directora del taller “Pintando en Sejas” desde hace más de treinta años, este proyecto cultural viene para quedarse y para “erradicar los prejuicios con que duermen a menudo los alistanos, para poner en valor y dar a conocer nuestro patrimonio y, finalmente, para que no nos avergoncemos de haber nacido en este rincón del interior”.

En el caso del fotógrafo Carlos Blanco, uno de los organizadores de la primera edición de ARTEALISTE, esta exhibición de diferentes propuestas creativas, entre otras cosas, “viene a dar visibilidad a los artistas de la comarca y acercar conceptos del mundo de arte a los habitantes de la zona que pocas veces suelen tener esa oportunidad”.

David Carrión, alcalde de Alcañices y Miguel Ángel García, alcalde pedáneo de Sejas, consideran que esta es una ocasión extraordinaria para promocionar el arte de Aliste y la comarca. Carrión, por una parte, da “la bienvenida a los artistas que exponen sus trabajos, pero también anima a las personas de la tierra a que disfruten de las obras, una oferta que indiscutiblemente es un atractivo turístico y económico”. Además, señala, “aquí estamos para sumar e impulsar cualquier tipo de iniciativa que beneficie a la zona”.

García, el responsable local de Sejas, agradece que los organizadores se hayan acordado de traer “la cultura a nuestro pueblo para acercarla a los vecinos que en muchas ocasiones no pueden desplazarse a otros lugares”. El edil considera asimismo que “la unión hace la fuerza y que esta iniciativa, sin duda, puede ser también un atractivo para que los artistas, algunos de proyección nacional, puedan dar a conocer sus trabajos”.

Una vez que concluya la exposición y valoren el resultado de la misma, los integrantes de ARTEALISTE esperan que nuevos autores, nacidos en la comarca o descendientes de ella, se incorporen al colectivo ya que cuentan con varias peticiones en ese sentido.