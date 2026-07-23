El punto negro de las "Curvas de San Cristóbal" ya es historia

Uno de los puntos negros más problemáticos de la provincia, el de las "Curvas de San Cristóbal", ya es historia. La Diputación de Zamora ha culminado las obras de adecuación y mejora de este peligroso tramo que desde hace décadas acumulaba decenas de accidentes.

Las “Curvas de San Cristóbal” se encuentran situadas en la carretera provincial ZA-P-2447 que nace en Villarino de Cebal y, tras pasar por San Vitero, presta servicio a las localidades de San Cristóbal de Aliste y Gallegos del Campo, para morir en el “Cruce de Flechas” en la vía que comunica Mahíde con Guadramil y Petisqueira, en Portugal, por Figueruela de Arriba, Riomanzanas y Villarino de Manzanas.

El punto negro se localizaba solo 500 metros después de cruzar la ZA-912 de la Junta (Parque de Bomberos de San Vitero), en un tramo de aproximadamente 350 metros que hasta ahora disponía de una anchura pavimentada variable entre los 4,60 y 4,80 metros en los tramos rectos y entre los 6,8 y 7,6 metros en los tramos de curva, con capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente, con bermas en ambas márgenes.

El problema se centraba en una doble curva en “S” con un radio de curva de 30 metros y casi 90 grados que impedían una circulación cómoda y segura lo que llevó a considerar el cambio de trazado. Ahora el radio de las dos curvas pasa a los 100 metros.

Plano de las obras de las "curvas de San Cristóbal" / Cedida

La empresa “Contratas y Obras San Gregorio” ha sido la encargada de ejecutar las obras que fueron adjudicadas con una inversión de 66.780 euros y que han obligado a cerrar al tráfico un tiempo la carretera. En la entrega de los trabajos participaron el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, la diputada de Carreteras, Atilana Martínez, y el teniente de alcalde de San Vitero, Rafael Caballero.

La actuación ha permitido habilitar un nuevo trazado en el cual se ha incrementado el radio de las dos curvas hasta los 100 metros, con un ancho de 5 metros y 60 centímetros, de los cuales 5 metros corresponden a la calzada propiamente dicha, más las correspondientes bermas de 30 centímetros en cada una de las dos márgenes. Para ello se actuó primero en la excavación del terreno natural, para luego extender suelo seleccionado con una capa de zahorra y dos capas de aglomerado.

También se realizó una obra de drenaje transversal, la reposición de la regata existente y los pasos salva cunetas en los caminos y pasos a fincas en los que así se consideró necesario para dar continuidad al agua, dotando al tramo de señalización vertical y horizontal y balizamiento. En los próximos días se acometerán dos mejoras fundamentales colocando dos tramos más de biondas y señales luminosas con placas solares.

Satisfacción

“Los vecinos nos habían planteado que teníamos un alto índice de accidentes en una zona donde había dos curvas con ángulos de 90 grados y sin viabilidad. Al final se ha hecho un proyecto por parte de los propios técnicos de la Diputación de Zamora y se ha abordado esta reforma con mucho trabajo previo porque aquí necesitábamos terreno nuevo para poder abordar esta infraestructura", detallaba Faúndez, que recordaba que también realizaron gestiones con la Consejería de Medio Ambiente al ser la zona un Monte de Utilidad Pública en el que había que liberar terreno.

"Hemos conseguido en un tiempo prudencial terminar esta actuación. Sobre todo estas curvas eran muy peligrosas cuando había época de lluvia con importantes salidas de la vía. Entre siete y nueve el último año", ha remarcado.

Satisfacción vecinal por el arreglo de la carretera y la eliminación del temido punto negro y su reapertura al tráfico en los días previos a la celebración de las fiestas patronales del 24 al 26 de julio. El viernes 24 habrá verbena con el DJ Rose y el sábado 25 misa y procesión por Santiago Apóstol y San Cristóbal, tardeo con el grupo musical “Efecto Retroactivo” con pop y rock de todos los tiempos y movida nocturna con los DJs Segui, Sanlo, Sunny, BZL y Dani Vega. El domingo 26 misa y procesión con el Corazón de Jesús, y por la tarde folclore con Manteos y Monteras.