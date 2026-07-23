El incendio de Rábano de Aliste baja a nivel 0 tras las labores de extinción
El fuego continúa activo, pero la mejora de la situación ha permitido rebajar el nivel de gravedad. Los equipos mantienen las labores de vigilancia y control sobre el perímetro afectado.
El incendio forestal de Rábano de Aliste ha sido declarado de nivel 0, después de que la evolución de las labores de extinción haya permitido seguir reduciendo el riesgo asociado al fuego. La rebaja llega tras una jornada en la que el incendio pasó de nivel 2 a nivel 1, una vez estabilizado durante la mañana.
La mejora de las condiciones y el intenso trabajo desarrollado por los medios desplegados han favorecido la evolución del incendio, que, según las primeras estimaciones, ha afectado a unas 280 hectáreas. Durante las primeras horas, la principal preocupación fue la cercanía de las llamas al casco urbano de Rábano de Aliste, aunque finalmente el fuego no llegó a afectar a las viviendas.
Los equipos continúan trabajando sobre el terreno
Pese a la declaración de nivel 0, el incendio permanece activo, por lo que los efectivos de extinción continúan realizando labores de vigilancia, control del perímetro y remate de los puntos calientes para evitar posibles reproducciones.
El fuego, originado a las 19:34 del miércoles, ha afectado a los términos municipales de Rábano de Aliste y Sejas. La rápida intervención de un total de 52 medios contando terrestres, aéreos y personal, junto con la mejora de las condiciones meteorológicas durante la madrugada, ha permitido reducir progresivamente la gravedad de un incendio que llegó a poner en riesgo el entorno del municipio.
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