El incendio que amenazó a Rábano de Aliste comenzó en una tierra que se estaba cosechando en Sejas

El incendio forestal declarado en la comarca de Aliste sobre las siete y media de la tarde del miércoles se inició en una parcela que se estaba cosechando en el término de Sejas. Así se deduce de la investigación sobre las causas de un fuego que podría haber quemado entre 280 y 300 hectáreas, unas 20 de ellas en el término de Sejas de Aliste y el resto dentro de los límites de Rábano.

Todo apunta a la chispa de una cosechadora como causa de un incendio que se ha quedado a 500 metros del pueblo de Rábano, confinado durante la noche. Hasta medio centenar de medios se han desplegado en la zona, entre técnicos, agentes medioambientales, celadores, cuadrillas, maquinaria, autobombas, maquinaria pesada y dos hidroaviones.

El incendio llegó a declararse de nivel de riesgo 2 y ahora se encuentra en nivel 1, una vez perimetrado y estabilizado. El operativo ha trabajado durante la noche y a lo largo de la mañana sin descanso aprovechando las condiciones favorables, de bajas temperaturas durante la noche y sin viento apenas por la mañana. Sin embargo, entre las 5 y las 6 de la tarde se esperan vientos de 20 kilómetros por hora, por lo que se está reforzando el operativo de cara a tener la situación lo más controlada posible y evitar reproducciones.