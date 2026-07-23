Un hombre resulta herido tras volcar una furgoneta en la A-52, en Manganeses de la Polvorosa

Un varón de unos 50 años ha resultado herido este jueves tras salirse de la vía la furgoneta en la que viajaba y volcar en la mediana de la autovía A-52, a la altura de Manganeses de la Polvorosa.

El accidente se ha producido a las 11.03 horas en el kilómetro 10 de la autovía, en sentido Galicia. Según la información facilitada a los servicios de emergencias, el herido se encontraba consciente tras el siniestro.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil para atender al afectado.