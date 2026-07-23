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Coreses vuelve a marchar contra el cáncer tras superar los 20.000 euros de recaudación

La sexta edición se desarrollará el 9 de agosto con un recorrido nocturno por los principales rincones y vías del casco urbano

María Inmaculada Hernández y Narciso Prieto en la presentación de la marcha solidaria de Coreses a favor de la AECC Zamora.

María Inmaculada Hernández y Narciso Prieto en la presentación de la marcha solidaria de Coreses a favor de la AECC Zamora. / Víctor Garrido

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Estefanía Vega

Zamora / Coreses

Coreses vuelve a ponerse en marcha contra el cáncer en la sexta edición de un evento deportivo solidaria que ya acumula más de 20.000 euros de recaudación a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora.

La marcha, se desarrollará el próximo 9 de agosto con un recorrido nocturno que permita escapar a las altas temperaturas propias de estas fechas haciendo la práctica deportiva compatible con el apoyo a la investigación contra el cáncer.

La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, María Inmaculada Hernández, agradecía la implicación de la población de Coreses y alrededores que es "muy solidaria" con un evento en el que "todos participan y nos apoyan". La actividad arrancará a las nueve de la noche para recorrer durante cerca de una hora los principales rincones del casco urbano.

El precio por participante será de 7 euros, donativo que se destinará íntegramente a la AECC, en concreto a promover la investigación oncológica, mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y ofrecer apoyo integral a pacientes y familiares mediante servicios gratuitos de atención psicológica, social, orientación, acompañamiento y prevención. Las inscripciones podrán formalizarse físicamente en la Oficina de Información y Turismo de Coreses o bien, de manera online, a través de la página contraelcancer.es/eventos.

Presentación de la marcha solidaria contra el cáncer en Coreses.

Presentación de la marcha solidaria contra el cáncer en Coreses. / Víctor Garrido

Concluida la marcha, la fiesta proseguirá con la actuación musical a cargo del DJ Vidales, clases de zumba a cargo de Lara, hinchables y el sorteo de regalos donados por los patrocinadores y colaboradores, entre ellos comercios locales. Un día de ocio y tiempo libre donde toda la población va a volver a mostrar su cara más solidaria en la lucha por alcanzar la supervivencia del 70% de los pacientes diagnosticados con algún tipo de cáncer.

El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, que ha recordado el compromiso de la entidad con los problemas sociales en referencia a una enfermedad que "nos toca a todos". Al tiempo, ha elogiado la labor "encomiable" de prestar servicio a pacientes oncológicos y sus familias.

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En este sentido, Hernández ha apuntado que estas iniciativas solidarias representan "un símbolo de esperanza, de apoyo a quienes conviven con la enfermedad y de compromiso con un futuro en el que la investigación siga avanzando y cada vez más personas puedan superar el cáncer".

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