Cigalas y bogavante para el broche de oro de las fiestas de Grisuela

Grisuela, localidad perteneciente al municipio de Rabanales, pone el broche de oro a unas épicas fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena marcadas por un amplio y variado programa de actividades religiosas y lúdicas que, por cantidad y calidad, se situarán entre las mejores del verano de 2026 en las Tierras de Aliste.

Sonaron las campanas y el pueblo en masa, vecinos, emigrantes, niños, jóvenes y mayores, vestidos con sus mejores galas; se dieron cita en la antigua iglesia para participar en dos de las actividades históricamente más importantes de las fiestas alistanas, la eucaristía y misa de acción de gracias y la procesión con la patrona Santa María Magdalena oficiadas por el párroco Teo Nieto Vicente.

Los gaiteros y tamborileros del grupo de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos fueron los encargados de animar la procesión y el posterior vino español con su correspondiente pincho, antes de regresar cada uno a su casa para disfrutar de una comida en familia. Es también el pueblo lugar de buenos restaurantes: “Grisuela” y “Catalina”.

Era, es y siempre será la comida del “Día Grande” de la fiesta patronal en cada pueblo de Aliste un momento especial ya que se juntan en la mesa padres e hijos, abuelos y nietos, los residentes habituales y quienes emigraron, familiares y allegados, para disfrutar con la mejor gastronomía de un ambiente familiar entre recuerdos inolvidables del pasado y vivencias presentes. Algo que antaño solo se repetía en el “Día de la Matanza”.

Luego tardeo a las 16.00 horas con los tradicionales hinchables y la refrescante fiesta de la espuma, de agradecer en tiempos de olas de calor, abierta a los niños de todos los pueblos alistanos en una iniciativa que engrandece a Grisuela mostrando y demostrando que las fiestas alistanas, cada uno de sus actos, son un sentimiento compartido entre vecinos y foráneos.

Para finalizar unos festejos de altura nada mejor que folclore rayano al son de los siempre buenos folcloristas, pertenecientes a diferentes pueblos, de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes con sus gaitas, tamboriles, dulzainas y, cómo no, luciendo la siempre mágica, colorida y cautivadora indumentaria tradicional alistana; y una última noche marcada por la última cena popular a base de arroz con bogavante y cigalas, una exquisitez, complementada con la última verbena popular con comienzo tempranero que estuvo amenizada por el grupo “Pikante” de Segovia.

Un año más Grisuela ha apostado fuerte por la gastronomía con hasta cinco concurridas cenas populares donde los comensales han podido degustar y disfrutar desde el arroz con callos y patatas, al rabo de toro o la clásica la parrillada de ternera. El domingo la cena, en este caso organizada por la asociación cultural “Fuentelamoza”, coincidió con la final de la copa del mundo y de esta manera los asistentes disfrutaron juntos de la victoria de la selección de España.

Ahí queda el ejemplo de un pueblo alistano que, con alrededor de 100 habitantes, ha logrado un año más engrandecer sus fiestas contando con hasta tres verbenas populares con tres orquestas de primera fila como “La Huella”, “Radar” y “Pikante” con su gira “Carreteras Secundarias”.

Todo un lujo que muchas poblaciones más grandes no pueden permitirse debido a unos altos costes que en Grisuela los vecinos han logrado afrontar en parte gracias a una peculiar rifa donde han sorteado una “Despensa Alistana” con varias canales de ternera, cordero, cabrito, lechón conejo y gallo pedrés. Querer en este caso ha sido poder gracias a la unión y al trabajo bien hecho.

Mellanes toma la alternativa con Santiago Apóstol

Grisuela disfrutó de sus fiestas durante cinco días y, también dentro del municipio de Rabanales, Mellanes toma este jueves 23 la alternativa para venerar a Santiago Apóstol abriendo los actos con el repique de campanas, el engalanamiento por parte de los vecinos de la “Plaza del Pueblo” y máster chef en el chiringuito. El viernes 24 tardeo con Pumuky Circo Chisme y jolgorio con “Manaita” para dar paso a la cena popular y a los bailes nocturnos con la disco móvil “Kilometro 0”.

Día grande el sábado 25 con la misa en honor al santo patrón y baile vermú con “Manteos y Monteras” que también actuarán a las 20.00 horas, tras el campeonato de tajuela y los hinchables y la fiesta de la espuma. A las 21.00 horas merienda popular y media noche verbena con la disco móvil “Radiation”. El domingo 25 desayuno para todos y por la tarde caminata fin de fiestas.