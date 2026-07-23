Actores profesionales y locales representan en Fermoselle la vida y muerte del obispo Acuña

La villa de Fermoselle representa este sábado 25 de julio las peripecias y ajusticiamiento del que fuera obispo de Zamora en el Renacimiento, Antonio Acuña. Un elenco de actores y actrices aficionados del pueblo, reforzados por los intérpretes profesionales Rubén Maseli, Isabel Dimas y Adriana Tironi, pondrá en escena la pieza ‘Ambición y muerte de Acuña’ bajo la dirección de Cándido de Castro. La obra se ha preparado desde abril mediante un Aula de Artes Escénicas, patrocinado por la Diputación de Zamora y con la colaboración de la Parroquia local. La función, que dará comienzo a las 21:00 horas en el Santuario de Nuestra Señora de La Bandera, es tercer y último evento de las III Jornadas V Centenario de Juan del Enzina

Con ‘Ambición y muerte de Acuña’ el Ayuntamiento de Fermoselle memora las andanzas en la villa del singular obispo: la captura y encarcelamiento por un año en el castillo de Doña Urraca del alcaide Rodrigo Ronquillo –a quien el Consejo Real había enviado a detener la toma de posesión de los castillos y bienes de la diócesis por parte de Acuña-, y la resistencia en el castillo de Fermoselle de los últimos comuneros excluidos del Perdón General de Todos los Santos. También pondrá en escena el ajusticiamiento del obispo, mediante garrote, que ocurrió en el Castillo de Simancas.

Cartel de la obra / Cedida

La representación contará con tres intérpretes profesionales: la fermosellana Adriana Tironi (ex ‘Chicas y maletas’, de Valladolid, que interpretará a Juan del Enzina), y dos actores que se han mudado a Sayago como ‘pobladores’ de la España Vaciada: Rubén Aguilar Maseli, que interpretará a Antonio Acuña, e Isabel Dimas, que ejercerá de Duque de Nájera. El texto es del periodista zamorano Carlos Funcia.

‘Ambición y muerte de Acuña’ cierra las III Jornadas V Centenario de Juan del Enzina, cuyos eventos precedentes han sido una charla musical donde el investigador David García Freile mostró, explicó y tocó instrumentos renacentistas, y el concierto ofrecido por el cantautor y dramaturgo Daniel Pérez Fernández, que cantó un recorrido cronológico de la poesía española -desde las jarchas hasta Claudio Rodríguez- con Juan del Enzina como nexo, y donde empleó música arábigo-española, canciones ‘de ida y vuelta’, blues o sones caribeños.

Ensayo de la obra sobre el obispo Acuña que se representará en Fermoselle / Cedida

Personaje más ilustre

El Ayuntamiento de Fermoselle lleva ya tres años conmemorando el V Centenario del fallecimiento de Juan del Enzina (1529), nacido como Juan de Fermoselle, y que es el originario de la villa más ilustre de su historia, introductor en España del teatro moderno y la música polifónica. Con estas conmemoraciones el Consistorio busca recuperar y asentar la memoria del personaje, promover la identidad local, servir de entrenamiento cultural mediante un Aula de Artes Escénicas de cuatro meses de duración y promover el turismo, dentro del ecosistema cultural de Castilla y León.

El protagonismo de Antonio Acuña -obispo de Zamora en los albores del siglo XVI y coetáneo de Juan del Enzina- en esta III edición viene como consecuencia de que este año se cumplen 500 años de su ajusticiamiento en el castillo de Simancas. Acuña fue obispo de Zamora en el Renacimiento, dueño del Castillo de Fermoselle y personaje célebre en la Guerra de los Comuneros; Acuña se enfrentó al emperador Carlos I y fue excluido del “Perdón General de Todos los Santos”, condenado a muerte y ejecutado en febrero de 1526 en Simancas.