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Vuelve el festival de la hamburguesa más autóctona de Zamora

La comarca de Sayago acogerá la ya tradicional cita gastronómica

Una hamburguesa en una imagen de archivo.

Una hamburguesa en una imagen de archivo. / LOZ

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Isabel Rodríguez

El furor por las hamburguesas continúa y los amantes de la carne de calidad tienen una cita señalada en el calendario. El próximo jueves 6 de agosto se celebrará la quinta edición del 'Burguer Fest Sayago' en la localidad de Villar del Buey con el objetivo de poner en valor la carne de raza bovina sayaguesa.

Como en años anteriores, sobre las parrillas de los organizadores se elaborarán cientos de hamburguesas de buey joven "Bos Taurus Primigenius", la marca bajo la que se comercializa esta raza autóctona zamorana, en peligro de extinción.

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Además, durante esta edición los asistentes podrán divertirse a lomos de un toro mecánico así como el concurso "Zampón de Sayago".

Bos Taurus Primigenius

Las vacas sayaguesas son las descendientes más próximos genéticamente al uro europeo, el ancestro silvestre de las vacas y toros actuales. Por eso, la carne de la Raza Sayaguesa se comercializa bajo la marca "Bos Taurus Primigenius", como una carne de excelente calidad por la alta infiltración de su grasa, que le concede unas propiedades organolépticas únicas.

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