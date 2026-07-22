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Voluntarios de Cruz Roja celebran una jornada de concienciación sobre la ola de calor en Puebla de Sanabria

A lo largo de la jornada los distintos voluntarios fueron repartiendo información sobre estos episodios de calor y además, entregaron una botella de agua fría

Grupo de Voluntarios que han invertido en la jornada sobre concienciación sobre OLA DE CALOR.

Grupo de Voluntarios que han invertido en la jornada sobre concienciación sobre OLA DE CALOR. / A. S.

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Araceli Saavedra

A lo largo de día de hoy, voluntarios de Cruz Roja, en Puebla de Sanabria, han llevado a cabo la realización de una jornada sobre la tercera ola de calor que nuestro país está sufriendo.

Desde Cruz Roja se procedió a instalar una carpa en la Plaza de Armas y desde ese punto los distintos miembros de la agrupación recorrieron las distintas calles de la localidad repartiendo distintos panfletos informativos para obtener información de este suceso y además, se entregó una botella de agua fría para combatir las altas temperaturas que está sufriendo nuestro país.

Asimismo, el recorrido que ha seguido Cruz Roja desde el Arrabal y a través de la rúa llegando a la Plaza Mayor, la Ermita y el Castillo, edificios emblemáticos de esta localidad.

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Por último, tanto excursionistas, empleados y trabajadores de obras y servicios municipales y fuerzas del orden han agradecido a Cruz roja el desarrollo de esta actividad, pues con ella todos los vecinos de esta localidad han podido conocer los riesgos de una ola de calor.

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