Voluntarios de Cruz Roja celebran una jornada de concienciación sobre la ola de calor en Puebla de Sanabria

A lo largo de día de hoy, voluntarios de Cruz Roja, en Puebla de Sanabria, han llevado a cabo la realización de una jornada sobre la tercera ola de calor que nuestro país está sufriendo.

Desde Cruz Roja se procedió a instalar una carpa en la Plaza de Armas y desde ese punto los distintos miembros de la agrupación recorrieron las distintas calles de la localidad repartiendo distintos panfletos informativos para obtener información de este suceso y además, se entregó una botella de agua fría para combatir las altas temperaturas que está sufriendo nuestro país.

Asimismo, el recorrido que ha seguido Cruz Roja desde el Arrabal y a través de la rúa llegando a la Plaza Mayor, la Ermita y el Castillo, edificios emblemáticos de esta localidad.

Por último, tanto excursionistas, empleados y trabajadores de obras y servicios municipales y fuerzas del orden han agradecido a Cruz roja el desarrollo de esta actividad, pues con ella todos los vecinos de esta localidad han podido conocer los riesgos de una ola de calor.