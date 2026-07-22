La Guardia Civil ha detenido a tres personas en la localidad zamorana de Fontanillas de Castro después de que huyeran de un control policial establecido en la provincia de A Coruña. El operativo se desarrolló durante la mañana de este miércoles y movilizó a distintas unidades de la Comandancia de Zamora.

Los hechos comenzaron sobre las 12:30, cuando el Centro Operativo de Servicios (COS) de A Coruña solicitó colaboración para identificar a los ocupantes de un vehículo que había eludido un control y continuaba su marcha a gran velocidad. Posteriormente, desde la provincia de Ourense se comunicó que el turismo circulaba en dirección a Zamora por la A-52, lo que motivó la activación de un dispositivo para interceptarlo.

En el operativo participaron efectivos de Seguridad Ciudadana, la Agrupación de Tráfico, el Equipo Pegaso, la OMAP y la USECIC, bajo la coordinación del capitán de la Compañía de Benavente.

Tres detenidos en Fontanillas de Castro tras huir de un control policial en A Coruña / Guardia Civil

El vehículo fue localizado sin ocupantes

Una patrulla de la Agrupación de Tráfico localizó el vehículo en Fontanillas de Castro, aunque en ese momento no había ninguna persona en su interior. Los agentes iniciaron entonces la búsqueda de los ocupantes por la zona.

Sobre las 14:00, los guardias civiles localizaron y detuvieron a dos de los tres ocupantes en un camino de la localidad. Poco después fue arrestada la tercera persona, además de localizarse los enseres que portaban.

Los tres detenidos y los efectos intervenidos han quedado a disposición de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que continuará con las actuaciones correspondientes