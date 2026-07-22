La población de codorniz, el ave más cazada de la provincia, cae más de un 60% en las tres últimas décadas

El 80% de las especies de aves cinegéticas que acumulan un mayor volumen de capturas en la provincia de Zamora presentan una tendencia poblacional negativa, según el informe publicado por SEO Birdlife. Únicamente la paloma torcaz y el zorzal común presentan censos lo suficientemente numerosos para asegurar un aprovechamiento cinegético sostenible, razón por la que la organización reclama una evaluación individualizada de cada especie antes de aprobar las órdenes de caza.

Los datos, recogidos en el informe "Gestión sostenible de la caza y conservación de aves silvestres en España 2026", revela que 20 de las 35 especies cinegéticas (el 57%) presentes en la península ibérica y las Islas Baleares mostraron una tendencia poblacional negativa. Además, otras nueve especies (el 25%) continúan siendo objeto de aprovechamiento pese a contar con poblaciones reducidas o carecer de información suficiente para evaluar su evolución.

En el caso de la provincia de Zamora, solo la paloma torcaz -la tercera que registró un mayor número de capturas según datos de la Junta de Castilla y León- presenta una tendencia positiva. De hecho, su población se ha incrementado un 56,6% en el conjunto de la Península y Baleares desde el año 1998 con una evolución media interanual de entre el 1,7 y el 2,3%. Durante la temporada 2024-2025 se registraron un total de 12.277 capturas de esta ave.

Si atendemos al zorzal común, la información (basada siempre en datos estatales) no identifica un impedimento poblacional general al anotar una evolución media interanual del 2,6% y un 121,4% más de población. Con todo, especifica SEO Birdlife que la autorización para su aprovechamiento cinegético debería someterse a una evaluación autonómica completa.

En peor situación se encuentra la codorniz común -la especie más cazada en la provincia- cuya población a nivel nacional ha experimentado un descenso del 60,4%, una tendencia que no permite el aprovechamiento cinegético sostenible. En Zamora se registraron un total de 33.897 capturas, más del doble frente a la perdiz roja que con 15.878 capturas anota una caída poblacional del 57,6%.

Menor declive presenta la paloma bravía, con 8.090 capturas y una evolución interanual del -0,8%, mientras que el programa Sacre (Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras) no ofrece información sobre el estado de conservación y la tendencia de la becada (Scolopax rusticola), por lo que a falta de información más precisa no se puede asegurar una explotación cinegética sostenible.

Por último, el ánade azulón, la paloma zurita, la paloma bravía o córvidos como la urraca común y la corneja negra comparten un declive moderado con descensos en su población desde finales del siglo XX de hasta el -37,1% en el caso del ave anseriforme.

Respuestas coordinadas

SEO Birdlife matiza que el declive de estas especies “no puede atribuirse exclusivamente a la caza” y apunta a las nuevas prácticas agrícolas, la alteración del régimen hídrico, la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación y la degradación de los humedales como causas adicionales.

Una situación que en opinión de la organización precisa de “respuestas coordinadas” a través de unas políticas de hábitat y restauración más eficientes, “mientras que los agricultores y propietarios pueden incorporar prácticas favorables para la biodiversidad; la mejora de los cotos y la declaración fiable de capturas”.

En el ámbito cinegético, recuerda que la condición de especie cinegética “no supone que su caza pueda autorizarse automáticamente”, en línea con la Directiva de Aves que exige que el aprovechamiento sea compatible con el mantenimiento o el restablecimiento de las poblaciones en niveles adecuados.

Por ello, considera “urgente” que las comunidades realicen una evaluación de cada especie previo a la aprobación de las órdenes de caza, publicar la información utilizada, establecer sistemas completos y verificables de declaración de capturas y controlar el cumplimiento de los cupos. “Recuperar las aves cinegéticas es una prioridad de conservación y también la condición para que la caza pueda tener futuro”, asegura el coordinador del Área de Conservación de Especies y Espacios de SEO BirdLife, Mario Giménez.