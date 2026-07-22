Muelas, capital de las fiestas veraniegas zamoranas

Muelas del Pan, el histórico pueblo donde sus alfareros elaboraron las ollas para la reina de Castilla Juana la Loca, se meterá hoy a corazón abierto en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol con un amplio, variado e interesante programa de actos organizado y financiado por el Ayuntamiento, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Luis Alberto Miguel, con la colaboración vecinal.

Los moleños comenzaron a calentar motores el sábado con un tardeo con el DJ Pablo, natural del pueblo, y el reparto de las pañoletas a las peñas en la Estación de Autobuses. Este año son verdes con letras amarillas en homenaje y apoyo a las personas que luchan contra el cáncer. El domingo, organizado por la Peña “Los Moleños”, se disputó el torneo de fútbol sala absoluto y el lunes el infantil. Ya por la noche se continuó con el recital poético flamenco “Con Lorca” en la Plaza Mayor con Concha Pelayo (voz), Carmen Esteban (cante) y Sergio Portales (guitarra).

Asociación Etnográfica “Bajo Duero” de Zamora en Muelas del Pan / Chany Sebastián / Archivo

Ayer martes tenían lugar dos de los actos más tradicionales de las fiestas, por un lado, primero, el campeonato de rana en el Club de Jubilados “San Roque” y luego la cena de hermandad y convivencia de homenaje a los los 82 jubilados empadronados en el pueblo ofrecida por cortesía del Ayuntamiento de Muelas del Pan en el Centro de Turismo Rural “El Vedal” (Tomasita).

Pistoletazo oficial de salida hoy miércoles 22 de julio a las 19.30 horas en la Plaza Mayor con el pregón oficial de las fiestas de Santiago Apóstol 2026 a cargo de doña Purificación Gregorio Macías, enfermera que ha desarrollado su labor profesional en el pueblo durante 35 años. Una persona muy querida, que se ha ganado el cariño y respeto de los moleños y moleñas que así le rendirán un peculiar homenaje por tantos años de dedicación cuidando de su salud. A las 21.30 horas le tocará el turno a la tradicional cena popular en la Estación de Autobuses para continuar luego con los bailes a cargo de la disco móvil “Última Fase”.

La jornada del jueves 23 (Día de los Niños) se iniciará a las 11.30 horas con juegos tradicionales para los más pequeños: carrera de sacos, cuchara, huevos, bicis y cintas en las inmediaciones de la Piscina Municipal. Por la tarde, a partir de las 17.30 horas, hinchables de agua y deslizadera de agua, fiesta de la espuma y al finalizar merienda para todos los niños y niñas en la calle Deportes. A las 23.00 horas, primera verbena popular con la macro discoteca Diamond.

Viernes 24 de “Vísperas” con el Láser Combat Pimball en la Plaza Mayor para las peñas y personas que deseen participar repartidos en equipos de ocho jugadores cada uno. Segunda verbena popular a las 23.00 horas con la orquesta Cayenna de Asturias y la disco móvil Asaltacalles.

Día grande el sábado 25 de julio con la misa en honor al patrono Santiago Apóstol a las 13.15 horas. Tardeo animado a partir de las 19.00 horas con la concentración de peñas y todas aquellas personas que así lo deseen en la Plaza Mayor, donde celebrarán el concurso de carros y de disfraces por peñistas o grupos de personas. Acto seguido tendrá lugar el pasacalles por las calles de la localidad acompañados por la música de “Manita”. La Plaza Mayor acogerá a las 23.00 horas la tercera verbena popular con la actuación de la orquesta La Resistencia y la disco móvil Asaltacalles.

Cartel de la orquesta La Resistencia / Cedida

El domingo 26 habrá misa por la mañana y a las 14.00 horas vermut torero con las peñas y personas que lo deseen para disfrutar de un buen rato de la mano de la charanga “La Movida” en el almacén municipal. Tardeo de folclore popular con la actuación a las 19.30 horas de la Asociación Etnográfica “Bajo Duero” de Zamora en el Pabellón Cubierto Municipal. Como cierre a las fiestas de Santiago Apóstol 2026 el patio de la iglesia parroquial acogerá a las 22.30 horas un concierto de música enmarcado dentro del ciclo “Conciertos de Penumbra Solar” con el patrocinio de la Diputación de Zamora y la colaboración del Ayuntamiento de Muelas del Pan.

A lo largo de los días 24 (19.00 horas), 25 (de 19.00 a 21.00 horas) y 26 de julio (de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas), el Ayuntamiento de Muelas del Pan acogerá una exposición de pintura de los artistas locales Isidora Gallego, Julián Reina y Ricardo Modesto García.

Muelas del Pan se convertirá del 22 al 26 de julio en el lugar ideal para dar rienda suelta al jolgorio veraniego diurno y nocturno, a la alegría y la diversión participando y disfrutando sin complejos de los festejos patronales de Santiago Apóstol.