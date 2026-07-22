Moraleja del Vino se engalana para venerar a su patrona
El municipio pone el broche festivo con una misa en honor a Santa María Magdalena que continuará con hinchables y la orquesta Versus. La cena de convivencia de mañana jueves, despedirá oficialmente las fiestas
E. V.
Moraleja del Vino se engalana en el día de su patrona Santa María Magdalena. Vecinos y autoridades han cumplido con la tradición de venerar la imagen mariana que ha salido en procesión por las calles del pueblo poniendo el broche a un programa festivo que culminará mañana jueves con la cena de conviviencia.
La misa ha contado con una nutrida presencia de fieles acompañados a una misa oficiada por el párroco del municipio, José Luis Miranda. Al oficio religioso han acudido por su parte el alcalde de Moraleja, Roberto Álvarez, acompañado de su equipo de Gobierno y el presidente del Partido Popular de Zamora, José María Barrios junto a los regidores de Villaralbo, Madridanos, Jambrina, Morales del Vino, Casaseca de las Chanas y el teniente de alcalde de Corrales.
El municipio vivirá este miércoles su penúltima jornada festiva con los hinchables acuáticos para los más pequeños en el entorno del frontón municipal a partir de las 17 horas para proseguir, ya a media noche, con la verbena a cargo de la orquesta vallisoletana Versus.
Ya el jueves, los vecinos despedirán las fiestas con la degustación de la cena de convivencia (a base de muslo de pollo con guarnición) y la actuación de Betty Lu.
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