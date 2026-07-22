José Manuel Martínez, teniente de alcalde de Muelas del Pan: "Aquí nadie es ni se siente forastero ningún día del año"

José Manuel Martínez Bartolomé es, además de teniente de alcalde y miembro del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Muelas del Pan, el coordinador de las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol.

¿Qué prioridades tienen en el Ayuntamiento de Muelas del Pan?

Ofrecer a nuestros cuatro pueblos, Muelas del Pan, Ricobayo de Alba, Cerezal de Aliste y Villaflor; una calidad de vida digna, algo que sólo se consigue con unas infraestructuras básicas y servicios públicos acordes con los tiempos y necesidades, para lo cual trabajamos día tras día. Garantizar en calidad y en cantidad el suministro domiciliario de agua potable es la mayor prioridad. Estamos procediendo a renovar las tuberías de las redes en los cuatro pueblos del municipio. Trabajamos para que así sea, pero nunca debemos olvidar que el agua es un bien finito y que en julio y agosto los pueblos triplican la población y, por consiguiente, el consumo. Por eso pedimos a todos unas buenas prácticas y agradecemos un uso responsable de servicio de agua potable.

¿Cómo van las obras de restauración de la emita del Cristo de San Esteban?

Tras afrontar primero la recuperación de la techumbre para frenar las goteras y humedades que han sido una de las principales causas de su deterioro, ahora estamos ultimando las obras en el interior. Ahora sí podemos casi garantizar, si se cumplen los plazos, que el santuario estará listo para poder celebrar la romería del Lunes de Pascua de 2027.

¿Cuál es la esencia de las fiestas de Santiago Apóstol en Muelas del Pan?

Hermandad, convivencia y fraternidad en su estado más puro, los días más importantes del año, sin lugar a dudas, que propician el siempre esperado y deseado reencuentro entre familiares, vecinos, emigrantes, allegados y foráneos, muchas veces separados durante meses por la emigración y el éxodo rural. Tenemos muy claro que nuestras fiestas deben de ser y son de todos y para todos, por lo cual hemos trabajado para ofrecer un programa amplio y variado donde se sientan identificados y puedan participar niños, jóvenes y mayores. Las puertas de Muelas del Pan están abiertas de par en par para que quienes así lo deseen se acerquen al pueblo para compartir con nosotros los festejos, aquí nadie es ni se siente forastero, quien venga haremos que se sienta como en su propio pueblo y en su propia casa.

De bien nacidos es ser agradecidos, y muestra de ello lo será el pregón de estas fiestas, sin lugar a dudas.

Debemos estar agradecidos siempre a quien ha luchado o dedicado parte de su vida a nuestro pueblo y a nuestras gentes. Por ello este año nos sentimos muy orgullosos de tener como pregonera a doña Purificación Gregorio Macías, una enfermera, magnífica profesional, que ha desarrollado su labor sanitaria en el pueblo durante 35 años siendo considerada por los moleños y las moleñas como una más del pueblo y de la familia. Allí estaremos todos en la Plaza Mayor para iniciar las fiestas con alegría, pero sobre todo para rendir homenaje y agradecer su labor a nuestra pregonera. Posteriormente disfrutaremos de una cena popular a base de pollo asado y patatas panaderas para la que ya hay inscritas mil personas.

Las verbenas nocturnas son el alma mater de los festejos desde los años noventa, cuando se celebraban las antaño “Fiestas de la Cosecha”.

Así es. Este año todas las verbenas populares tendrán lugar en la Plaza Mayor y darán comienzo a las 23.00 horas. Para calentar motores el jueves tendremos a la macrodiscoteca Diamond, el viernes a la orquesta Cayenna y la disco móvil Asaltacalles, y el sábado a la orquesta La Resistencia y la disco móvil Asaltacalles. También tendremos una muestra de folclore, que gusta mucho a los vecinos, el domingo a las 19.30 horas con la Asociación Etnográfica “Bajo Duero”.

Las peñas y los peñistas se han convertido en parte imprescindible de los festejos

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Ya contamos con 19 peñas que aglutinan a 520 peñistas y son el alma y el corazón de las fiestas, además de colaborar con el Ayuntamiento. Agradecemos a todos los vecinos su colaboración e invitamos a todos cuanto así lo deseen a venir a participar con nosotros de nuestras fiestas.