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Denuncia sobre las malas condiciones del camino de la Retuerta entre el Pueblo Nuevo y el Pueblo Viejo de Ribadelago

Zamora Decide pide la reparación urgente de un camino muy transitado por los vecinos

El Ayuntamiento de Galende "tiene que atender una reclamación que es demandada por todos los vecinos de ambos pueblos"

Estado del camino de la Retuerta

Estado del camino de la Retuerta / Cedida

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I. G.

Zamora Decide denuncia el estado en que se encuentra el camino de la Retuerta que comunica el Pueblo Nuevo con el Pueblo Viejo de Ribadelago, una vía muy transitada por los vecinos y que, además, constituye el acceso al cementerio de la localidad.

"Los profundos socavones existentes dificultan el paso de vehículos y peatones, por lo que consideramos necesaria una actuación urgente por parte del Ayuntamiento de Galende para garantizar la seguridad y la adecuada conservación de esta infraestructura no sólo muy utilizada por los vecinos sino utilizada por los monitores de los campamentos, por los turistas y por los senderistas que visitan el pueblo viejo".

Estado del camino de la Retuerta

Estado del camino de la Retuerta / Cedida

La formación política apunta que el mantenimiento de los caminos públicos y de las infraestructuras básicas "debe ser una prioridad para cualquier administración, especialmente cuando afectan al día a día de los vecinos".

Asimismo, pone de manifiesto que esta situación "no es un hecho aislado, sino que responde a una preocupación creciente entre los habitantes de Ribadelago por el estado de algunos servicios e infraestructuras. Ribadelago merece la misma atención y el mismo compromiso institucional que cualquier otro pueblo del municipio, pero el abandono de estos dos pueblos es más que evidente y los ciudadanos no entienden esta apatía institucional".

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Zamora Decida indica que este camino es la ruta de unión entre los dos pueblos, es más utilizado que la carretera porque es el camino de tránsito de toda la vida, donde están las huertas, las casetas de aperos y además camino obligado para los entierros que congregan a todos los ciudadanos de los dos pueblos.

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