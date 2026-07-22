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La Confederación exige a los municipios del alfoz un Plan contra la sequía antes de autorizar la captación adicional de agua

El alcalde de Zamora confirma el abono de buena parte de la deuda contraída por el consistorio moralino por el servicio de agua que llegó a rondar los 450.000 euros: "La deuda se ha reducido mucho y van pagando"

Obras de abastecimiento del Alfoz de Zamora

Obras de abastecimiento del Alfoz de Zamora / Ana Burrieza/Archivo

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Estefanía Vega

Zamora / Morales del Vino

La Confederación Hidrográfica del Duero requiere a los municipios del alfoz la elaboración de un Plan contra la sequía como "requisito indispensable" previo a autorizar el aumento de la captación de agua procedente del río Duero. Un documento que el Ayuntamiento de Zamora ya tiene elaborado para justificar la necesidad de extraer esos 2,1 millones de metros cúbicos adicionales.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha avanzado este requisito en un momento en el que el proyecto de abastecimiento del alfoz únicamente se encuentra pendiente de los trámites administrativos. Con la obra ya ejecutada desde hace dos años, el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encargado de la gestión de las aguas en la cuenca del Duero requiere la elaboración de este plan no solo a la capital zamorana sino también a los núcleos de Arcenillas, Morales del Vino, Villaralbo, Valcabado, Moraleja del Vino, La Hiniesta, Roales y Tardobispo.

Aunque ya hay visto bueno a la concesión del agua que avala el aumento de la captación hasta los 8,8 millones de metros cúbicos (7,3 destinados a la capital y 1,5 al conjunto de municipios), la CHD aún no ha otorgado la autorización provisional necesaria para que la infraestructura se ponga en marcha y el agua llegue a los domicilios.

Una aprobación que, confía el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, sea "inminente" en un momento en los que los ayuntamientos están sufriendo dificultades como es el caso de Morales del Vino o Valcabado, este último por problemas de contaminación en sus aguas. Al tiempo, recuerda que la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, Somacyl, ha entregado toda la documentación requerida.

Faúndez ha apuntado que en los próximos días se completará el proyecto del alfoz norte con la entrega del depósito regulador y distribuidos de Roales del Pan, mientras que en el alfoz sur la obra se encuentra ya operando en fase de pruebas.

Una deuda inicial de 450.000 euros

Paralelamente, el alcalde de la capital zamorana ha confirmado que la deuda contraída por el Ayuntamiento de Morales del Vino derivados del servicio de agua "se ha aminorado notablemente" frente al año 2015, cuando llegó a alcanzar los 450.000 euros.

Guarido argumenta que, en esos momentos, el Ayuntamiento no podía asumirlo en un pago único, por lo que se fijó un aplazamiento a varios años vista. "La deuda se ha reducido mucho y van pagando" a falta de los últimos plazos y que se situaría ya por debajo de los 50.000 euros.

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Ante la advertencia realizada por Unión del Pueblo leonés, puntualiza el regidor que "Zamora no ha perdido nada", al ser una recaudación ejecutiva, lo que implica el pago de intereses de demora una vez finalizado el plazo de pago voluntario.

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