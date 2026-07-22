Comienza el derribo de un edificio en Alcañices para ampliar la plaza Alcalde Tomás Carrion

El Ayuntamiento de Alcañices da el primer paso para la ampliación definitiva de la plaza Alcalde Tomás Carrión con el derribo y demolición de la antigua sede de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y del Centro de Acción Social de Aliste de la Diputación de Zamora.

La antigua plaza de las Moreras, ahora plaza Alcalde Tomás Carrión, abre sus puertas al futuro y muestra ya una nueva imagen que delata claramente la futura amplitud de un ágora condenada por las circunstancias de la vida y por las necesidades de los tiempos actuales a convertirse en el epicentro para la celebración de los grandes actos al aire libre en la Villa de Alcañices.

Alcañices derriba la antigua sede de Medio Ambiente para ampliar la plaza Alcalde Tomás Carrión / Chany Sebastián

Alcañices, el núcleo de población más grande de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, con alrededor de un millar de habitantes, cuenta, sin embargo, con la particularidad de tener una Plaza Mayor, céntrica y acogedora, pero con demasiadas limitaciones debido a sus escasas dimensiones, a lo que se une un grave problema de difícil solución, que cruza por ella la travesía de la carretera Nacional 122 (Itinerario Europeo 82 Helsinki a Oporto) que según la legislación vigente no puede cerrarse al tráfico para celebrar actos debido a sus características viarias.

Allí se desarrollaron siempre las verbenas populares de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque. El asunto se complicó cuando las orquestas comenzaron a llegar con los escenarios móviles (camiones) que prácticamente ocupaban la Plaza Mayor donde quedaba un espacio reducido a compartir peligrosamente por los festajeros y los tráileres. La situación hacía pensar que con el aumento del tránsito de tráileres de transporte internacional más pronto que tarde algún despiste podía dar lugar a una tragedia con heridos o muertos.

Este fue el motivo por el que en 2023, con la llegada a la Alcaldía de David Carrión Galhardo, se optó, acertadamente según los propios vecinos, por trasladar las verbenas populares a la plaza Alcalde Tomás Carrión, siendo todo un éxito, aparte de ofrecer todas las garantías de seguridad.

La demolición del edificio de Medio Ambiente, aparte del espacio que deja libre, en torno a los 250 metros cuadrados, permite abrir el ágora por un lado hacia la calle San Andrés y por el otro hacia la calle Pérez Marrón (travesía de la carretera ZA-P-1407 de Alcañices a Benavente) con todas las ventajas que ello ofrece tanto a nivel espacial como visual.

El Ayuntamiento de Alcañices ya tiene contratadas las obras de adecuación y mejora, no obstante no se iniciarán hasta pasado el verano, dado que sería contraproducente iniciar los trabajos justo en la época del año, la estival, que la Villa recibe más visitantes, cada día muchos de los residentes y emigrantes de los pueblos se acercan a la capital alistana a realizar sus compras, aparte de que en apenas un par de semanas comenzaran las fiestas patronales.

Cambio de cara

La fisonomía de la plaza Alcalde Tomás Carrión dará un giro de 180 grados a nivel estético pues se eliminará la actual capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente (aglomerado) con firme irregular y la pavimentación será con adoquines similares a los que ya tiene la colindante calle San Andrés. En el espacio dejado libre por el inmueble derribado se incluirá una pequeña zona verde con vistas a humanizar el espacio.

El gran reto de futuro se centraría en lograr la reversión del terreno (municipal) cedido en los años setenta del siglo XX a Telefónica (donde se sitúa la antena) y poder proceder a su derribo también. De esta manera solo se preservaría el colegio construido en 1909 que es uno de los mayores valores arquitectónicos de patrimonio material de la Villa de Alcañices.

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Alcañices, entonces presidida por Tomás Carrión Carrión, acordó el día 11 de mayo de 2009, aprobar en pleno por unanimidad la cesión de edificio a la Comarca Forestal de Aliste (Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León) al tener que destinarse la antigua “Casa del Médico” de la Plaza del Reloj como sede oficial del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba (Adata).

Posteriormente, parte del inmueble se destinó a acoger las oficinas del Centro de Acción Social de Aliste (Ceas) que ahora se han reubicado en el colegio de Pérez Marrón.

Para el alcalde, “la ampliación de la plaza nos permitirá contar con un espacio amplio donde poder celebrar actos populares al aire libre sin los peligros y limitaciones de la Plaza Mayor al ser cruzada por la Nacional 122”, algo en lo que coinciden los vecinos.