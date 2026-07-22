Caza sostenible de la codorniz y la tórtola europea para la Media Veda de 2026

La caza de la codorniz y de la tórtola europea será sostenible durante la Media Veda de este año 2026. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha llevado a cabo la elaboración de un informe en el que se han establecido medidas para proteger a distintas especies cinegéticas durante la reunión celebrada en la Comisión de Caza del Consejo Regional de Medio Ambiente. En esta reunión han participado representantes de la Federación de Caza de Castilla y León, organizaciones de defensa de la naturaleza y las Administraciones Públicas. Con ello, la orden que se ha presentado responde de una manera eficaz a las demandas exigidas por la Comisión Europea para continuar con la caza de la codorniz y la tórtola europea.

En el caso de la codorniz, especie sobre la que había la amenaza de la prohibición de caza, se han tomado medidas eficientes para evitar esa situación y ser coherentes con las exigencias de la Comisión Europea. Por ello, a la hora de cazar la codorniz, esta actividad solo se podrá realizar los días de media veda, es decir, los martes, jueves, sábados y domingos, entre un periodo que comienza el 15 de agosto y finaliza el 20 de septiembre, además cada cazador podrá capturar un cupo diario de 20 codornices.

Asimismo, para poder trasladar la información actualizada sobre las capturas a la Comisión Europea, la fecha límite será el 15 de octubre. Los propietarios de los cotos han decidido establecer un sistema de control efectivo de las capturas, o bien rellenando una ficha de control de capturas diarias o bien a través de la herramienta de registro telemático Capturcyl.

En el caso de la tórtola, se ha llevado a cabo la autorización de captura en 682 cotos de Castilla y León siempre y cuando los cazadores no superan las seis piezas diarias y, además, comuniquen esas capturas. Así se controla que no se supere el cupo de 15.309 tórtolas asignadas para este año.

Además, en esta Orden se establece un límite máximo de piezas a cobrar por cazador y se establecen distintos días para determinadas especies migratorias aplicadas a aquellos terrenos cinegéticos cuyos planes permitan su caza, siendo cuatro para la avefría común, tres para ambas agachadizas, tres para la becada y dos para el silbón europeo. Por lo tanto, el establecimiento de estos límites garantiza la gestión de estas especies migratorias invernantes.

Finalmente, la Junta ha habilitado un nuevo plazo para que aquellos cotos de caza que lo deseen se puedan adherir al mecanismo de gestión adaptativa exigido por la comisión europea.