El alfoz de Zamora continúa a la espera de la autorización de Confederación para aumentar el suministro de agua

El alfoz de Zamora continúa pendiente de la autorización provisional de la Confederación Hidrográfica del Duero para captar hasta 8,8 millones de metros cúbicos de agua, un 32% más. La obra permanece ejecutada desde hace dos años y, pese a que las previsiones confiaban en obtener el permiso a lo largo de este mes, a día de hoy los municipios limítrofes continúan enfrentándose a problemas de abastecimiento en una época en la que la población estacional se duplica.

Es el caso de Morales del Vino, que actualmente dispone de una concesión de 1.000 metros cúbicos diarios de agua procedente del Ayuntamiento de Zamora, suministro que se complementa con sus propios pozos. Un volumen insuficiente para atender las necesidades de una población de más de 3.100 vecinos que residen de manera continua y que durante el verano llega a rondar los 6.000.

El consistorio asegura, en un comunicado facilitado a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que han solicitado "explicaciones en numerosas ocasiones sin obtener respuesta" en referencia al organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Al tiempo, precisan que el problema no radica en la red de distribución, sino en la "insuficiencia del recurso disponible para atender el incremento de la demanda". En el caso de Morales, la nueva concesión aumentaría el suministro de agua procedente del río Duero hasta los 1.507.522 metros cúbicos, un 50,7% más.

Unas explicaciones realizadas tras la denuncia de Unión del Pueblo Leonés ante la "grave y reiterada situación de desabastecimiento". La formación regionalista, con presencia en el Consistorio, asegura que los vecinos llevan "semanas soportando continuos cortes" en el suministro "durante gran parte de la mañana y la tarde, y cuando llega, lo hace con una presión mínima".

Unos episodios que no niegan desde el Ayuntamiento moralino, apuntando a incidencias "puntuales de baja presión e interrupciones en el suministro" que "nunca" se han ocultado. "Somos los primeros interesados en resolverla cuanto antes", apuntando que "la solución definitiva depende de la puesta en funcionamiento de unas infraestructuras que llevan demasiado tiempo esperanzo la autorización de otras administraciones" en alusión a la CHD.

Con todo, UPL califica de "incoherencia de gestión" los problemas de filtración que arrastran las piscinas municipales, obra que quedó desierta y que se espera poder ejecutar una vez finalizada la temporada de baño. Sin embargo, para la formación liderada por Manuel Herrero, "no se puede hablar de eficiencia hídrica ni de priorizar el agua cuando las propias instalaciones municipales pierden ese recurso mientras los ciudadanos de Morales del Vino y Pontejos siguen sin agua".

Una deuda de medio millón de euros en 2019

El equipo de Gobierno, conformado por seis concejales del Partido Popular, sostiene que "encontró en 2019 una deuda cercana al medio millón de euros" derivada del servicio de agua contratado con la capital zamorana. Ante tal situación, "desde el primer momento se negoció un calendario de pagos que se está cumpliendo rigurosamente" y que ha permitido reducir la deuda actual a los 42.000 euros a falta de los tres últimos plazos.

De esta forma desmiente las afirmaciones realizadas desde UPL que sitúa la deuda en los 260.000 euros al asegurar que "no se está abonando o la está pagando tarde y con intereses". El consistorio moralino asegura que toda la información está "debidamente documentada y puede ser contrastada con el Ayuntamiento de Zamora".