La agrupación La Mayuela presenta el programa cultural para el verano de 2026 en Bermillo de Sayago

La asociación cultural La Mayuela ha presentado el programa cultural y de ocio para este verano. Las actividades darán comienzo este jueves, 23 de julio, y durarán hasta el 27 de agosto con la colaboración de la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Bermillo de Sayago y la agrupación de empresarios de Sayago.

El primer acto del programa será la apertura mañana, jueves 23 de julio, de la exposición "Maquetas Iglesias de Sayago", obra que se podrá visitar en el Ministerio de Trabajo y que ha sido elaborada por Matías Figueruelo, aunque la inauguración oficial del programa será el viernes, 24 de julio, con el pregón oficial de Cristina Lázaro y, a continuación, actuación musical a cargo del grupo "Baleo".

Actividades divulgativas y literarias

El programa está lleno de distintas conferencias, actividades divulgativas y literarias que tendrán su epicentro tanto en el teatro Jesús Santiago como en la Plaza de Requejo. Por ello, a lo largo del mes, los vecinos y visitantes que lo deseen podrán disfrutar de distintas charlas y presentaciones literarias.

Estas actividades estarán repartidas a lo largo de estos días y algunas de estas son: la conferencia "¿Máquinas que piensan? Claves básicas para entender la IA hoy", a cargo del profesor de IES Bermillo de Sayago, José. A Bartolomé, el 26 de julio. El 29 de julio, tendrá lugar otra charla pero esta vez a cargo de Raúl Sánchez la cual se titula "Explorando la vida secreta de las abejas". Javier López y Silvia Virginia Campesino Nieto disertarán sobre la "Traumatología para todos, salud en movimiento". Las tres exposiciones orales tendrán lugar en Teatro Jesús Santiago y ya cerrando este bloque el 27 de agosto el escultor David Alonso ofrecerá una charla pero esta vez cambiando de lugar y realizándose en la Plaza de Requejo.

Asimismo, habrá espacio para varias presentaciones literarias, como del libro-poemario "La sequía" de Víctor Prieto, de "Amores diferentes" de Tere Guerra Pino o de "Érase una vez. La economía: cuentos clásicos para entender el mundo actual", a cargo de su autor David Payo Hernández, profesor de IES La Vaguada.

Actividades para todas las edades

Uno de los principales objetivo de La Mayuela es integrar y buscar la participación de personas de todas las edades. Por eso también ofrecen una ruta astronómica, el 12 de agosto, con el objetivo de ver el eclipse solar, cuyo punto de encuentro será la Plaza de Requejo y se recomienda llevar el coche y comida. Otra de las actividades tendrá lugar el 19 de agosto, a las 21:00 horas, y es un taller de baile impartido por Swing Zamora o la velada musical del 17 de agosto cargo de Daniel Guantes.

Además, para fomentar esa participación ciudadana, se realizarán actividades benéficas y distintos homenajes como el bingo solidario que tendrá lugar el 31 de julio y que estará amenizado por la actuación musical de "Manaita Rumbera"o el tradicional homenaje a los mayores del 22 de agostos alas 20:00 horas y que disfrutar a continuación de este de la actuación musical del grupo "Trébede". Pero esto no es todo, dentro de esta programación, los niños también contarán con un espacio para ellos el 1 de agosto, con un cuentacuentos y una gincana infantil a partir de las 20:00 horas.

Por último, una de las actividades más destacadas de este verano 2026, tendrá lugar el 24 de agosto con una mesa redonda a partir de las 20:30 horas y tratará sobre la presencia de nuevos pobladores en la comarca de Sayago.

Información de interés

Además, desde la organización, recuerdan que el programa puede sufrir cambios de horas, ubicación o fecha y que para evitar ese tipo de problemas las personas que deseen participar deberán informarse antes. Las personas que participen en las distintas actividades deben conocer los riesgos que estas tienen y ser conscientes de estos.

Por último, la organización incide en que en aquellas actividades que requieren planificación, los participantes deberán inscribirse enviando un correo a actividadeslamayuela@gmail.com. Con todo esto, se espera que los vecinos y visitantes de la comarca de Sayago disfruten de un verano lleno de distintas actividades culturales y de ocio.