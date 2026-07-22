Adjudicada la gestión del camping Isla de Puebla en 203.000 euros

En sesión extraordinaria y urgente, el pleno del Ayuntamiento de Puebla adjudicó provisionalmente el contrato de servicios del camping Isla de Puebla en 203.351,90 euros a Cristina Rodríguez Clemente, por un periodo de dos años, incluida la prórroga si se acoge a ella. El expediente fue “único punto del día” en palabras del alcalde del PSOE, José Fernández Blanco, que abrió la sesión. La fecha más probable de apertura, con el cumplimiento de todos los plazos, será la primera semana de agosto.

La propuesta de adjudicación salió adelante con 4 votos a favor, 3 del grupo Socialista y 1 del grupo popular; y 3 abstenciones, 2 del Grupo Futuro y 1 de la concejala no adscrita. Al concurso se presentaron cuatro ofertas, una de ellas descartada por no cumplir los requisitos.

El contrato incluye un cargo anual de 1.200 euros para explotar la cafetería y restaurante del camping. La propuesta de la adjudicataria, vecina de Puebla, obtuvo una puntuación de 80,67 puntos, la segunda oferta obtuvo 74 puntos y la tercera un total de 51,54.

Tras la adjudicación provisional hay un plazo de 15 días para completar la documentación de la póliza de Responsabilidad Civil y la garantía de 20.000 euros, 10.167 por año. El plazo mínimo para firmar el contrato es de 15 días de acuerdo a la legalidad.

El portavoz de Futuro, José Ignacio Alonso de Prada, sí interpelo de “cómo y cuándo” se hará efectivo el pago del canon del Ayuntamiento al adjudicatario. La respuesta fue que se pagará a mes vencido, es decir 12 pagos anuales. La gestión y los ingresos de los servicios de bar, restaurante y supermercado corresponden al adjudicatario, que ya está incluido en el canon de 1.200 euros.

Los ingresos del servicio de piscina municipal al igual que el alojamiento se ingresarán en una cuenta nueva que abrirá el Ayuntamiento en una entidad bancaria. El alojamiento solo se podrá abonar con tarjeta y las entradas a la piscina se contabilizarán con la venta de los tickets. El pago del consumo de agua y luz de todas las instalaciones correrá íntegramente a cargo del Ayuntamiento.

En cuanto al control de acceso para el alojamiento en el camping, el teniente de Alcalde, Pedro Castronuño, concretó que ya hay un control obligatorio por Ley. En cuanto a la instalación de barreras inteligentes, se descartó este punto por el coste “en 7.000 y 8.000 euros” como explicó Castronuño. El adjudicatario tendrá que presentar una vez al mes el control de acceso y ocupación.

La mesa de contratación tuvo que reunirse dos veces por problemas en la tramitación de la documentación en la primera reunión de la mesa, el 14 de julio, posponiendo la nueva convocatoria al lunes 20 de julio, retrasando por tanto la adjudicación y la apertura de las instalaciones.