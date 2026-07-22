Accidente de fauna en Sanabria: un suma y sigue
Un vehículo colisiona con una cría de jabalí en la carretera N-525, a la altura de Otero de Sanabria
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un nuevo accidente con fauna dejó una llamativa mancha en la calzada de la Nacional N525 a la altura del término de Otero de Sanabria. El accidente se ha producido a primera hora de la mañana de este viernes, cuando el vehículo ha colisionado con una cría de jabalí que irrumpió en la calzada. El accidente engrosa la estadística de accidentes en las carreteras de la comarca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se vende gasolinera en Zamora por jubilación: se busca inversor que valore el potencial
- Los implicados en los incendios de San Ciprián de Hermisende: Dos varones de 31 y 32 años
- A la venta un hotel que parece sacado de una telenovela en un pueblecito de Zamora: oportunidad única
- El ciervo Tomás es un peligro en las calles de Linarejos
- Lírica despedida a 34 años de servicio pastoral del sacerdote Agustín Chillón en Peleas de Abajo
- Arde una nave en un incendio en Pereruela de Sayago
- El movimiento trashumante pervive en Sanabria con una yeguada de un centenar de cabezas: 'Somos desbrozadoras de cuatro patas en tiempo de incendios
- Las dos estrellas de 'La Roja' viajan hasta Villaflor