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Accidente de fauna en Sanabria: un suma y sigue

Un vehículo colisiona con una cría de jabalí en la carretera N-525, a la altura de Otero de Sanabria

Cría de jabalí muerta a la vera la carretera

Cría de jabalí muerta a la vera la carretera / Araceli Saavedra

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Araceli Saavedra

Un nuevo accidente con fauna dejó una llamativa mancha en la calzada de la Nacional N525 a la altura del término de Otero de Sanabria. El accidente se ha producido a primera hora de la mañana de este viernes, cuando el vehículo ha colisionado con una cría de jabalí que irrumpió en la calzada. El accidente engrosa la estadística de accidentes en las carreteras de la comarca.

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