Accidente de fauna en Sanabria: un suma y sigue

Un nuevo accidente con fauna dejó una llamativa mancha en la calzada de la Nacional N525 a la altura del término de Otero de Sanabria. El accidente se ha producido a primera hora de la mañana de este viernes, cuando el vehículo ha colisionado con una cría de jabalí que irrumpió en la calzada. El accidente engrosa la estadística de accidentes en las carreteras de la comarca.