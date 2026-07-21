Actualización | Tres turismos colisionan en la ZA-P-1511, en Manganeses de la Polvorosa

Tres turismos se han visto implicados este martes a las 9.00 horas en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 6 de la carretera ZA-P-1511, a la altura de Manganeses de la Polvorosa. La persona que alertó al servicio de emergencias solicitó asistencia sanitaria para tres personas adultas afectadas por la colisión, sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre su estado más allá de que Sacyl envío una ambulancia de soporte vital básico al lugar de la colisión, pero las personas implicadas rechazaron asistencia. Por lo que no se ha atendido a ningún herido.