Riomanzanas soluciona sus problemas de agua con una moderna depuradora: "Tener agua suficiente nos cambia la vida"

Riomanzanas, localidad alistana perteneciente al municipio de Figueruela de Arriba, soluciona los graves problemas existentes en el abastecimiento domiciliario con la puesta en marcha de una moderna Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), además de mejorar la captación en plena Sierra de la Culebra mediante la fiabilidad del suministro eléctrico y la calidad del agua distribuida a los vecinos.

Esta estación salió a concurso con un presupuesto base de licitación de 122.500 euros, siendo adjudicada a la empresa “Riegos Murcia” en 112.944 euros, cofinanciados en su mayor parte por la Diputación de Zamora. Su presidente, Javier Faúndez, visitaba la nueva infraestructura acompañado de la alcaldesa del Ayuntamiento de Figueruela de Arriba, Lucía Codesal.

La actuación se han centrado en la mejora integral del sistema de captación, tratamiento y suministro de agua potable de la localidad de Riomanzanas, fronteriza con Portugal, con el objetivo de garantizar un servicio más seguro, eficiente y continuo.

Como principales obras han destacado la reconstrucción del azud existente mediante un núcleo de hormigón armado revestido de lajas de pizarra de la zona de la Sierra de la Culebra. También se ha incorporado una compuerta de desagüe con vistas a mejorar la captación.

Nueva depuradora Riomanzanas / Chany Sebastián

Se ha ejecutado una nueva captación mediante un sistema de pozos de anillos con perforaciones laterales y material filtrante entre ambos, aumentando así la calidad del agua captada.

Como complemento se han instalado una nueva conducción de 50 metros de longitud de tubería de polietileno hasta un nuevo pozo de agua bruta. Se construyó, por lo tanto, el aljibe y también una plataforma de hormigón donde se ubicaron las casetas prefabricadas que albergan los filtros, equipos de bombeo y cuadros eléctricos.

La implantación de una nueva solución hidráulica que eleva el agua hasta un filtro bipaca y, en el caso del agua procedente del pozo, se incorpora además un filtro específico más potente antes de su almacenamiento. El agua tratada se almacena en el depósito ya existente desde el que también se abastece el sistema de limpieza de los filtros.

Una nueva acometida eléctrica soterrada de 1.164 metros conecta la Estación de Tratamiento de Agua Potable en la Sierra de la Culebra con el núcleo urbano de Riomanzanas (ello ha supuesto uno de los mayores costes económicos) para asegurar un suministro eléctrico permanente, complementando e integrando la instalación fotovoltaica ya existente.

De forma complementaria se ha perforado un nuevo pozo de sondeo para que en esos momentos en los que el manantial no diese agua suficiente se pueda recurrir a las aguas subterráneas para complementar el abastecimiento de Riomanzanas sin problema alguno. En los próximos días se instalará un módem para poder llevar la telegestión de la nueva estación depuradora.

Problemas desde hace años

Los problemas de agua comenzaron con el temporal del día 21 de diciembre de 2019, cuando en el entorno de la Sierra de la Culebra cayeron alrededor de 100 litros de agua por metro cuadrado, lo cual llevó al arroyo Fontano (que es el que cruza luego por el centro del pueblo antes de unirse al río Manzanas) a arrastrar maleza y taponar los filtros de la captación superficial, lo cual provocó que durante varios días el pueblo tuvo que abastecerse con agua embotellada.

Nueva depuradora Riomanzanas / Chany Sebastián

Diversas circunstancias con la contratación y ejecución de las obras ajenas al Ayuntamiento de Figueruela de Arriba y a la Diputación de Zamora fueron retrasando una actuación de la que ya pueden disfrutar los vecinos de Riomanzanas, un pueblo que durante la época estival duplica la población con el regreso de los emigrantes, muy en particular en el puente del 15 de agosto, cuando se celebran las fiestas patronales de la Virgen de la Asunción.

“Hoy hacemos entrega al Ayuntamiento de Figueruela de una obra que ha sido bastante compleja por donde se encuentra y por todas las condiciones de trabajo que hemos tenido. Riomanzanas tenía una captación de agua y en momentos del verano en los que el arroyo Fontano bajaba de caudal era insuficiente para abastecer a la localidad", remarcaba el presidente de la Diputación, Javier Faúndez.

Al final, continuaba, "hemos optado por diferentes soluciones, la primera abrir una pista de acceso en este terreno para poder llegar sin problemas hasta la captación, lo que antes era imposible porque estaba intransitable. Se ha mejorado la captación para que el agua que viene del arroyo sirva para abastecer y se ha habilitado una estación depuradora que servirá además para eliminar los problemas de turbidez. Cuando hay un problema en un pueblo, aunque este sea pequeño, desde la Diputación ponemos los recursos suficientes para solucionarlo, no miramos cuanta gente vive en una localidad, sino que miramos que hay que resolver el problema y dar un servicio. Un problema más resuelto en esta provincia”.

Por su parte Rocío Barrigón, alcaldesa pedánea de Riomanzanas, agradeció a la Diputación de Zamora "el apoyo que nos ha prestado para sacar adelante una actuación muy necesaria para los vecinos que nos va a cambiar la vida, ya que en momentos puntuales del verano no teníamos agua. El agua es un medio principal sobre todo para nosotros que en verano duplicamos la población y se incrementa el consumo como es natural. Tener agua suficiente nos cambia la vida”.