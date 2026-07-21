Positivo balance del fin de semana "grande" en Moraleja del Vino con 46 denuncias

Fin de semana masivo en las fiestas patronales de Moraleja del Vino que se ha saldado con un total de 46 denuncias, siete de ellas relacionadas por tenencia de droga. Unas cifras menores en comparación con la importante afluencia de vecinos y público que se acercó a disfrutar del ocio nocturno y de los festejos taurinos que se desarrollaron sin altercados.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha destacado algunos datos de las actuaciones realizadas por la Guardia Civil y las patrullas del Subsector de Tráfico en el marco del dispositivo de seguridad coordinado de cara a garantizar la seguridad en las principales actividades organizadas.

La notable presencia de Guardia Civil, tanto uniformada como de paisano, veló por el buen desarrollo de los festejos nocturnos, durante los cuales se interpusieron siete denuncias administrativas por tenencia de droga así como 25 por diversos incumplimientos de la normativa de tráfico. Unos números que el subdelegado ha valorado como "muy pequeños" en comparación con el volumen de asistentes que acudieron a la Plaza Mayor en las noches del viernes y el sábado para disfrutar de los espectáculos de la macrodiscoteca Alefran y de la orquesta Marsella.

El municipio vivió en la jornada dominical dos festejos taurinos con el encierro campero por la mañana que reunió un elevado número de vehículos durante el recorrido y la suelta de vacas en el entorno del aparcamiento de la piscina ya por la tarde.

En este contexto, el Subsector de Tráfico interpuso un total de 14 denuncias (la mayoría durante el encierro campero) por incumplimiento del reglamento taurino.

"Encender una cerilla de manera intencionada no puede quedar impune"

El subdelegado también ha querido lanzar un "aviso a navegantes" tras la identificación de dos personas, presuntamente implicadas en los incendios intencionados declarados desde hace más de un mes en los términos de San Ciprián y Hermisende, algunos de ellos dentro del propio casco urbano de la localidad de apenas once habitantes. Uno de los detenidos, de 32 años, ha quedado en libertad con cargos mientras al segundo no se le han imputado por el momento cargos. Ambos son trabadores de la cuadrilla de Tragsa.

Por ello, Blanco ha asegurado que "todos aquellos incendios que sean intencionados, por supuesto no van a quedar impunes", al tiempo que ha destacado el trabajo "constante" del Seprona y de los agentes medioambientales de la Junta así como de aquellos medios de exteinción activados ante los avisos que llegaron a declararse incluso en un patio privado. "El encender una cerilla de manera intencionada no puede quedar impune", reiteraba al tiempo que destacaba la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos.

Durante la jornada de hoy se mantiene activo el nivel amarillo por temperaturas que podrían superar los 36 grados hasta las nueve de la noche, razón por la cual el subdelegado ha animado a la población a tomar las precauciones necesarias para protegerse y evitar la declaración de incendios.