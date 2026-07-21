La planta de biogás de Granja de Moreruela tratará 459 toneladas diarias de residuos agroganaderos

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León somete a información pública la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental del proyecto para la construcción de una futura planta de biogás con capacidad para tratar hasta 161.000 toneladas anuales de residuos orgánicos con una entrada máxima diaria de 458,8 toneladas.

Promovido por Neptuno Power S.L., el proyecto prevé aprovechar los residuos de origen agroganadero para la posterior producción de biometano y su inyección a la red gasista. Prácticamente la mitad (el 49,7%) de los residuos destinados a la digestión anaerobia serán purines de cerdo con un total de 80.000 toneladas anuales, seguido de suero de leche (40.000 toneladas), gallinaza (18.000) y restos de matadero (con un máximo de 15.000 toneladas al año). En menor proporción se emplearán como materias primas estiércol de ovino y paja, que representarán menos del 5% del total.

Planta de biogas Granja de Moreruela / Estudio de impacto ambiental "Neptuno Power S.L."

El proyecto inicial prevé asentarse en el paisaje denominado "Campiñas de la Lampreana y Villafáfila" al oeste de la carretera ZA-702 y a una distancia de 2.192 metros del núcleo urbano, si bien la distancia más próxima a edificaciones agrícolas aisladas se reduce a los 554 metros.

El estudio de impacto ambiental apuesta por esta ubicación como la más idónea tras desechar dos espacios alternativos (uno de ellos en el vecino término de Manganeses de la Lampreana) atendiendo a los "menores impactos sobre el medio", la mayor cercanía con la carretera y al punto de inyección con la red gasista, situada a casi 2,6 kilómetros.

El espacio natural más cercano (la Reserva Natural de Lagunas de Villafáfila) presenta una distancia considerablemente menor al situarse a tan solo 17 metros al norte coincidiendo con la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). En cuanto al patrimonio cultural, el yacimiento arqueológico más próximo es la Calzada de la Plata, declarado Bien de Interés Cultural, a 1.669 metros.

El proyecto (que contempla la contratación de ocho trabajadores para asegurar la producción continua y el mantenimiento) se asentaría sobre una parcela de 72.268 metros cuadrados, de los cuales 58.700 se destinarán a la construcción de dicha planta con capacidad para generar 1.138 metros cúbicos normales por hora. El biometano resultante se inyectará a la red de gas a través del gasoducto Zamora-Benavente-León, propiedad de Enagás Transporte S.A.U.

En cuanto al tránsito diario, se prevé la entrada de 32 camiones diarios a través de la autovía A-66 y, posteriormente, de la carretera provincial ZA-123 que conecta con el "Camino de la Granja" que da acceso a la parcela. Un trayecto durante el cual, según hace constar el documento, "no cruzan ningún núcleo poblacional, por lo que no se espera un aumento del trasiego de camiones que afecte a los habitantes del municipio".

Pese a que el estudio detalla los residuos base a emplear, añade que las instalaciones de recepción y almacenamiento disponen de "capacidad suficiente" para gestionar "otras tipologías de residuos orgánicos adicionales" tales como lodos, residuos vegetales, aceites y grasas comestibles.

Los interesados podrán examinar el expediente del proyecto, que será sometido a una evaluación ambiental simplificada, así como formular las alegaciones que estimen oportunas hasta el próximo 28 de agosto.