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Villanueva de Valrojo, baile y merienda a la salud de Santa Justa

El pueblo entero se reunió para festejar la onomástica con una fiesta sufragada con la venta de las rifas

Villanueva de Valrojo festeja a su patrona

Villanueva de Valrojo festeja a su patrona

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Villanueva de Valrojo festeja a su patrona / Araceli Saavedra

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Araceli Saavedra

Villanueva de Valrojo

Una de las festividades más entrañables para el pueblo de Villanueva de Valrojo es la de su patrona, Santa Justa. Y todo el pueblo se reunió este fin de semana para conmemorar su onomástica. Con los Tomillicos al frente de la banda musical, el público se animó a bailar pasodobles en el salón de Los Antruejos y a degustar la merienda que, como señalaba un vecino, se sufraga con la venta de rifas.

Con ese buen ambiente Santa Justa fue agasajada por los villandurgos y las villandurgas, que subrayan que son de La Carballeda.

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