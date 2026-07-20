Villanueva de Valrojo, baile y merienda a la salud de Santa Justa
El pueblo entero se reunió para festejar la onomástica con una fiesta sufragada con la venta de las rifas
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Villanueva de Valrojo
Una de las festividades más entrañables para el pueblo de Villanueva de Valrojo es la de su patrona, Santa Justa. Y todo el pueblo se reunió este fin de semana para conmemorar su onomástica. Con los Tomillicos al frente de la banda musical, el público se animó a bailar pasodobles en el salón de Los Antruejos y a degustar la merienda que, como señalaba un vecino, se sufraga con la venta de rifas.
Con ese buen ambiente Santa Justa fue agasajada por los villandurgos y las villandurgas, que subrayan que son de La Carballeda.
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