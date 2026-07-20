La reforma integral de la carretera de Puente Pino se hace realidad tras más de 20 años de espera

La reforma integral de la carretera del Puente Pino, ZA-321, que conecta las comarcas de Aliste y Sayago por el icónico viaducto el corazón de los Arribes del Duero, da los pasos definitivos para que, está vez sí, sea una realidad. Tras “más de 20 años”, como ha recordado el alcalde de Pino del Oro, Jesús Ángel Antón Rodríguez, demandando el arreglo de la carretera autonómica que conecta el cruce con la Nacional 122 (Bermillo de Alba) con el cruce con la ZA-324 en Moralina de Sayago, discurriendo en su mayor parte por los términos de Pino y Villadepera, “vemos que ya es algo palpable”. En plena euforia del mundial de fútbol ganado por España, el regidor apeló al símil futbolístico asegurando que "así como la Selección Española consigue un nuevo campeonato después de 16 años, más de veinte años después nosotros vamos a ver hecha realidad la carretera".

Lo demuestran la dotación presupuestaria de 8,4 millones por parte de la Junta de Castilla y León, dentro del Plan de la Raya. Una actuación que se desarrollará sobre un tramo de 16.949 metros, que se encuentra en proceso de licitación, y a la que han concurrido hasta 22 empresas. Se prevé que los trabajos se inicien antes de finalizar este 2026, con un plazo de ejecución de 30 meses.

Los datos han sido confirmados por la Consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, durante su visita al municipio de Pino del Oro, la primera que realiza a la provincia de Zamora desde que asumió el cargo. “Me hace mucha ilusión estar en Pino y presentar esta renovación integral de la carretera que va a permitir ensachar la vía y mejorar la intensidad del tráfico que ahora está en unos 300 vehículos al día”.

Presentación del proyecto en el Ayuntamiento de Pino del Oro / Víctor Garrido

Una obra que se complementa con la actuación, ya concluida en el Puente Pino, en una carretera “muy estratégica para el desplazamiento de ciudadanos tanto de Zamora como los que vienen a ver los Arribes del Duero, tan demandados turísticamente” ha precisado la consejera.

Un proyecto que es todo un desafío técnico, como detalló Esther Felipe, Jefa del Servicio Territorial de Fomento, dadas las peculiaridades de la carretera y de la zona por sus características geológicas en un paraje granítico; las dificultades de la excavación en roca obligarán a realizar voladuras. La obra estará también condicionada por las afecciones medioambientales derivadas de un espacio natural -el Parque Natural de los Arribes del Duero- con especies vulnerables y en algunos casos amenazadas que requieren unas normas especiales de protección. Y la limitación del tonelaje del Puente Pino obligará a abordar la obra desde los dos lados.

Carretera en los acceso a Pino / Víctor Garrido

Las obras permitirán ensanchar una plataforma muy estrecha para el tránsito de vehículos actual (automóviles, autocares y camiones), se reforzará el firme con nueva capa de rodadura, además de actuar en el drenaje y renovar en su totalidad la señalización vertical y horizontal, aparte de mejorar las intersecciones más relevantes del trazado.

En el entorno de las dos travesías urbanas afectadas, la de Pino del Oro y Villadepera, se actuará con la construcción de nuevas aceras y la incorporación de mobiliario urbano, con vistas a favorecer unos entornos más seguros y accesibles para los vecinos en la línea de la llamada "humanización" de las vías que transitan por espacios urbanos.

El alcalde de Pino del Oro destacó la carretera como "un punto de comunicación muy importante entre comarcas" y con proyección internacional en la medida que comunica con la frontera portuguesa hacia Miranda do Douro.

La presentación del proyecto ha contado también con el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, quien agradeción el cumplimiento del compromiso del presidente de la Junta al incluir la carretera en las actuaciones del Plan de la Raya.