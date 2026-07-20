Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a MadridLa Plaza Mayor de Zamora, un archivo de camisetas rojas que narran la historia del fútbol españolEl Supremo envía 39 años a prisión a la pareja que asesinó a un hombre antes de arrojarle al Lago de SanabriaEl centro recupera dinamismo y los barrios sostienen el comercio de proximidad: así emprende ZamoraLa Junta de Castilla y León avanza en el proyecto de la estación de autobuses de Zamora con una inversión de siete millones de euros
instagramlinkedin

El paso más solidario de Cibanal

Los vecinos se han sumado a la propuesta de Azayza en el marco de sus fiestas patronales

Participantes en el paseo saludable en la localidad de Cibanal de Sayago.

Participantes en el paseo saludable en la localidad de Cibanal de Sayago. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E. V.

Cibanal

Vecinos de la localidad de Cibanal han puesto el broche a sus fiestas patronales al ritmo de una marcha solidaria. La actividad es tan solo una de las 21 citas programadas por la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer, Azayca, a lo largo de todo el verano por diferentes rincones de la geografía rural zamorana.

La marcha contó con la presencia de vecinos y población estacional aprovechando los días de descanso estival y la celebración de las fiestas de la patrona de la localidad, Santa María Magdalena.

El paseo, que recorrió algunos de los puntos más singulares de la localidad, contó con la presencia de Paco Prieto Toranzo, miembro de la Junta Directiva de Azayca, junto a la voluntaria sayaguesa Cata.

Noticias relacionadas

Lo recaudado irá destinado a financiar los servicios que Azayca viene prestando en el conjunto de la provincia, con especial hincapié en el medio rural como es el transporte social que permite a los pacientes con cáncer acceder a los tratamientos en el hospital en taxi.

Paseos solidarios verano 2026 de Azayca

26 de julio 10.00 horas. Puebla de Sanabria.

26 de julio. 9.30 horas. La Hiniesta.

1 de agosto. 20.00 horas. Villafáfila.

3 de agosto. 20.00 horas. Cerecinos del Carrizal.

6 de agosto. 21.30 horas. Manzanal del Barco.

7 de agosto. 20.00 horas. Almeida de Sayago.

7 de agosto. 20.00 horas. Bermillo de Sayago.

8 de agosto. 10.00 horas. Aspariegos.

8 de agosto. 20.00 horas. Villalazán.

8 de agosto. 23.00 horas. Villalba de la Lampreana.

9 de agosto. 11 horas. Venialbo.

10 de agosto. 19.30 horas. Villarrín de Campos.

11 de agosto. 20.30 horas. Montamarta.

22 de agosto 11.00 horas. Porto.

22 de agosto. 19.00 horas. San Cristóbal de Entreviñas.

23 de agosto. 11 horas. El Piñero.

30 de agosto. 19.00 horas. Fresno de la Ribera.

5 de septiembre. 11.00 horas. Villanueva del Campo.

27 de septiembre. 19.00 horas. Villaralbo.

10 de octubre. 10.00 horas. Corrales del Vino.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents