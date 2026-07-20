El paso más solidario de Cibanal

Vecinos de la localidad de Cibanal han puesto el broche a sus fiestas patronales al ritmo de una marcha solidaria. La actividad es tan solo una de las 21 citas programadas por la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer, Azayca, a lo largo de todo el verano por diferentes rincones de la geografía rural zamorana.

La marcha contó con la presencia de vecinos y población estacional aprovechando los días de descanso estival y la celebración de las fiestas de la patrona de la localidad, Santa María Magdalena.

El paseo, que recorrió algunos de los puntos más singulares de la localidad, contó con la presencia de Paco Prieto Toranzo, miembro de la Junta Directiva de Azayca, junto a la voluntaria sayaguesa Cata.

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Lo recaudado irá destinado a financiar los servicios que Azayca viene prestando en el conjunto de la provincia, con especial hincapié en el medio rural como es el transporte social que permite a los pacientes con cáncer acceder a los tratamientos en el hospital en taxi.