El paso más solidario de Cibanal
Los vecinos se han sumado a la propuesta de Azayza en el marco de sus fiestas patronales
E. V.
Vecinos de la localidad de Cibanal han puesto el broche a sus fiestas patronales al ritmo de una marcha solidaria. La actividad es tan solo una de las 21 citas programadas por la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer, Azayca, a lo largo de todo el verano por diferentes rincones de la geografía rural zamorana.
La marcha contó con la presencia de vecinos y población estacional aprovechando los días de descanso estival y la celebración de las fiestas de la patrona de la localidad, Santa María Magdalena.
El paseo, que recorrió algunos de los puntos más singulares de la localidad, contó con la presencia de Paco Prieto Toranzo, miembro de la Junta Directiva de Azayca, junto a la voluntaria sayaguesa Cata.
Lo recaudado irá destinado a financiar los servicios que Azayca viene prestando en el conjunto de la provincia, con especial hincapié en el medio rural como es el transporte social que permite a los pacientes con cáncer acceder a los tratamientos en el hospital en taxi.
Paseos solidarios verano 2026 de Azayca
26 de julio 10.00 horas. Puebla de Sanabria.
26 de julio. 9.30 horas. La Hiniesta.
1 de agosto. 20.00 horas. Villafáfila.
3 de agosto. 20.00 horas. Cerecinos del Carrizal.
6 de agosto. 21.30 horas. Manzanal del Barco.
7 de agosto. 20.00 horas. Almeida de Sayago.
7 de agosto. 20.00 horas. Bermillo de Sayago.
8 de agosto. 10.00 horas. Aspariegos.
8 de agosto. 20.00 horas. Villalazán.
8 de agosto. 23.00 horas. Villalba de la Lampreana.
9 de agosto. 11 horas. Venialbo.
10 de agosto. 19.30 horas. Villarrín de Campos.
11 de agosto. 20.30 horas. Montamarta.
22 de agosto 11.00 horas. Porto.
22 de agosto. 19.00 horas. San Cristóbal de Entreviñas.
23 de agosto. 11 horas. El Piñero.
30 de agosto. 19.00 horas. Fresno de la Ribera.
5 de septiembre. 11.00 horas. Villanueva del Campo.
27 de septiembre. 19.00 horas. Villaralbo.
10 de octubre. 10.00 horas. Corrales del Vino.
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