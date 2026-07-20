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Un nido de avispón europeo impide a unos vecinos de Palacios de Sanabria salir al balcón

El tamaño y número de avispas que rondaban el balcón, impedía a los propietarios utilizar la terraza por miedo a una mordedura

Bomberos durante la retirada de un nido de avispón auropeo en una vivienda en Palacios de Sanabria.

Bomberos durante la retirada de un nido de avispón auropeo en una vivienda en Palacios de Sanabria. / Araceli Saavedra

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Araceli Saavedra

Palacios de Sanabria

Una dotación de bomberos de Rionegro del Puente realizó este domingo una extracción de un nido de avispón europeo, Vespa Crabro, situado en el dintel de madera de la ventana en una vivienda de Palacios de Sanabria. El tamaño y número de avispas que rondaban el balcón impedía a los vecinos salir a la terraza por miedo a una mordedura. Las avispas aprovecharon una pequeña grieta entre la madera y la persiana para hacer su nido.

Ejemplar de avispón europeo en Palacios de Sanabria.

Ejemplar de avispón europeo en Palacios de Sanabria. / Araceli Saavedra

Si bien el avispón europeo tiende a confundirse con la avispa asiática, Vespa Velutina, hay sustanciales diferencias en el tamaño y la coloración del abdomen, negra de franjas amarillas en el caso de la variedad europea, y oscura y manchas anaranjadas en el caso de la avispa invasora. El avispón europeo es menos agresivo que la avispa asiática.

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