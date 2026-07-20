Fiesta de la siega sin fronteras entre Porto y A Veiga

Con el calor de verano sobre las espaldas, los pueblos del noroeste comenzaban en julio la tradicional siega del centeno, el cereal de las tierras frías. El centeno se majará en Porto en el mes de agosto, para completar el ciclo del cereal y separar el grano de la paja.

Así comenzó la tarea agrícola más importante que culminó este fin de semana en Porto con la celebración de la fiesta de la “Sega”. Los trabajos de sega o “seitura” se compartieron entre vecinos portexos y orensanos de A Veiga. Esta vez el centeno se cultivó en el pueblo orensano de Carracedo en una finca ofrecida por la ganadería ecológica Lameiro.

El trabajo como era costumbre se llevó a cabo de manera comunal con la peculiaridad de que unió a las dos aldeas, con el apoyo del Ayuntamiento de Porto, vecinos y voluntarios, y con especial interés de José Antonio Bruña “Perkins”.

Fiesta de la siega entre vecinos de Porto y A Veiga. / Cedida

A mano, a hoz, así se segaba tradicionalmente desde tiempo inmemoriales hasta bien entrado el siglo XX y así se trabajó, a mano, cambiando las hoces de manos, entre mujeres y hombres que segaron, luego ataron con las gavillas, los mollos de paja. Una lección de palabras portexas, gallegas y castellanas que también han desaparecido al mismo ritmo que desaparecían las labores comunales de las tierras de labranza.