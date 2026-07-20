Las dos estrellas de "La Roja" viajan hasta Villaflor

La fiebre por el fenómeno de "La Roja" se extiende al medio rural zamorano. Tanto es así que la localidad alistana de Villaflor se ha sumado a la celebración del último título con un homenaje exprés incorporado en el nuevo mural ejecutado al aire libre.

La obra del pintor local Gerardo Hierro incluye las dos estrellas mundialistas y el año 2026. Un pequeño gesto en reconocimiento al esfuerzo de los 26 jugadores (más el equipo técnico) que tras 39 jornadas logró imponerse en la final ante Argentina en un inolvidable partido disputado el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

A falta de los últimos retoques, la obra está dedicado a las orillas del embalse de Ricobayo en Villaflor. En él aparece un pescador del pueblo y las ruinas de las antiguas herrerías que se encontraban camino de San Pedro de la Nave. Tanto las herrerías como el pueblo de San Pedro de la Nave están bajo el embalse y solo cuando el embalse baja mucho se pueden ver dichas ruinas.

En este contexto, la asociación de vecinos de Villaflor ha recordado la petición requerida al Ayuntamiento de Muelas del Pan para instar a la protección de "La Barca" que antaño conectaba el pueblo con Villanueva de los Corchos. Recuerdan que "La Barca" de Villaflor fue recupera por la asociación siendo "la única que se conserva de las que funcionaron en el reino de León", por lo que instan al Patronato de Turismo de Zamora que se ponga en contacto con el consistorio moleño de cara a asegurar este bien cultural único.