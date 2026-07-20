La CHD autorizará el derribo del puente de Granja Florencia con la N-122 a lo largo de esta semana

Los trabajos de demolición del puente que enlaza Granja Florencia con la Nacional 122 darán un nuevo paso con la próxima autorización del inicio de las obras. La Confederación Hidrográfica del Duero autorizará previsiblemente a lo largo de esta semana el derribo del viaducto afectado por el colapso parcial de la zapata central a su paso por el río Duero.

Una información trasladada de primera mano por los técnicos del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico durante la jornada de trabajo celebrada la pasada semana con responsables y expertos de la Diputación de Zamora y en la que pudieron comprobar la situación actual del viaducto que hace inviable su uso a futuro.

Durante el encuentro, los técnicos han valorado algunas de las hipótesis que podrían explicar el hundimiento del pilar central por la erosión ante la falta de depósito de sedimentos. Una de ellas -"cogida con pinzas", tal y como remarca el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez- trasladaría la causa aguas arriba, en la presa de San José que nutre al Canal del mismo nombre para el regadío de más de 4.000 hectáreas sirviendo además como muro de contención a los arrastres del río.

Explica Faúndez que, "esos depósitos de sedimentos hubiesen evitado posiblemente que se descalzase esa viga", si bien la utilidad de la presa obliga a optar por esta solución técnica con un nuevo viaducto que evite cualquier asentamiento sobre el propio cauce.

Próximos pasos

Un proyecto que ejecutará la empresa Tragsa mediante la fórmula de una encomienda de gestión (adjudicación directa obligatoria) por importe de 1,1 millones de euros, una vez se completen los trabajos de retirada de vegetación. Los trabajos de demolición implicarán el acopio de "muchísimos metros cúbicos" de material para la construcción de dos penínsulas que permitan el anclaje de las grúas pesadas.

Faúndez ha recordado los próximos pasos que pasarán por esperar las últimas autorizaciones por parte de la CHD a los detalles sobre el modelo constructivo, apostando por el "modelo más seguro" con un puente de un único vano de entre 60 y 62 metros para sortear el curso del río sin vigas sobre el agua.

A este importe se sumarán los 5,2 millones de euros previstos para la redacción y ejecución del proyecto del nuevo puente que reconectará las localidades de Villalazán y Peleagonzalo al paso de la carretera provincial ZA-P-2102. Un montante que deberá ser aprobado en el próximo pleno ordinario del 7 de agosto.