Aumentan los "remiendos" para mejorar la carretera a Portugal por Aliste

El Ministerio de Fomento y Movilidad Sostenible afronta en estos días obras de adecuación y mejora del firme de la carretera Nacional 122 en el tramo entre Zamora y la frontera con Portugal recurriendo al sistema de "remiendos" que aunque frena en cierta forma la agonía, ya galopante, que sufre este itinerario; no soluciona por completo la peligrosidad de una vía cuya situación pone en riesgo la vida de miles de usuarios.

Muchos vecinos de “La Raya” de España y Portugal a los que no les queda otro remedio que utilizar esta carretera para viajar a Zamora por asuntos sanitarios o burocrátricos inciden en que la N-122 "se ha convertido en una ruleta rusa donde la desgracia nos puede tocar a cualquier familia, se encuentra en un estado tan lamentable que es el atajo más corto hacia los camposantos. Cada vez que sales casi tienes que despedirte de la familia porque no sabes sin vas a regresar sano y salvo, o en un coche de una funeraria”.

En muchos casos ya ni se menciona su reconversión en autovía, sin lugar a dudas necesaria con carácter de urgencia para frenar los siniestros, los vecinos aseguran que se conformarían "con un firme decente acorde con los estándares legales de una carretera nacional".

En esta ocasión la mejora de la calzada con una nueva capa de rodadura de aglomerado (mezcla bituminosa en caliente) se ha centrado primero en el termino municipal de Fonfría, más concretamente entre los cruces de Pino del Oro y Bermillo de Alba y el “Molino”.

Posteriormente se ha continuado hacia Zamora ya en el término de Muelas del Pan, entre Cerezal de Aliste y Ricobayo de Alba. La actuación se centra en los carriles de tránsito en los tramos que los técnicos de la Dirección General de Carreteras del Estado han considerado están en un peor estado de conservación. En ningún caso se actúa en los arcenes.

Obras de mejora en la N-122 / Chany Sebastián

Alistanos y trasmontanos siguen las obras con un sentimiento agridulce, por un lado valoran la nueva capa de rodadura de aglomerado, pero también critican duramente que se hace en tramos discontinuo, con lo cual la carretera Nacional 122 se convierte en un auténtico galimatías: "Tan pronto vas perfectamente por el trazado mejorado como pasas a otro tramo donde el vehículo va pegando saltos como si fueras campo a través. Hay caminos de concentración parcelaria que no da el coche tantos saltos”.

Autoridades y usuarios, camioneros y conductores particulares señalan que “no es una carretera donde la solución sea andar poniéndole remiendos o tapando baches todos los días. La calzada está intransitable, es un peligro circular por ella y la única solución que pueda garantizar a corto y medio plazo la seguridad vial es aplicar una nueva capa de rodadura de aglomerado desde Guimaré (Zamora) hasta el Puente Internacional del río Manzanas, donde enlaza con la Autopista Trasmontana, entre San Martín del Pedroso y Quintanilha”.

Los tramos en peor estado de conservación se localizan ahora en el termino municipal de Fonfría por Arcillera, Ceadea y Fornillos de Aliste, donde circular con un mínimo de seguridad y tranquilidad es ya materialmente imposible. Fonfría es el municipio que más accidentes mortales ha sufrido en los últimos años con numerosos muertos.

Hay unanimidad entre los alistanos a la hora de sentenciar que la N-122 "es ahora mismo la carretera que se encuentra en peor estado en toda la comarca de Aliste, algo inasumible teniendo en cuenta su carácter internacional (Itinerario Europeo 82 de Helsinki a Oporto) y que cada día aguanta un mayor índice de tráfico pesado con trailers de transporte internacional, bien con salida o destino en la Región Norte de Portugal. Una nacional que en su estado actual no esta capacitada para acoger dicho transito de camiones y automóviles sin poner en grave riesgo y peligro la vida de cuantos nos vemos obligados a circular por ella”.

La N-122 ya causa auténtico pánico en muchos alistanos hasta el punto de que muchas personas, principalmente de la tercera edad, de pueblos como Bercianos, Flores, Valer, Gallegos del Río, Puercas, San Vicente de la Cabeza, La Torre, Palazuelo de las Cuevas, Samir, Tolilla, Lober, Rabanales y Mellanes, que normalmente utilizan el Itinerario Europeo 82 para viajar a Zamora están optando por desviarse por la ZA-P-1405 de Zamora a Mahíde, la cual cuenta con un firme adecuado al haber sido ser mejorada en los últimos años con una nueva capa de rodadura desde su inicio en Zamora (final de la travesía de Cardenal Cisneros) hasta “El Calvario” de Bercianos de Aliste.

Al estado de la Nacional 122 se sumará con la llegada del mes de agosto el aumento del tráfico con el regreso de miles de emigrantes alistanos y trasmontanos a sus pueblos de origen. Solo la vecina región de Tras os Montes y Alto Douro cuenta con más de un millón de emigrantes principalmente residentes en Francia, Alemania y Suiza.