La Virgen del Carmen de Asturianos salió a la luz de las velas y regresó con los rayos de sol

Asturianos se ha volcado con la celebración de su patrona, Nuestra Señora la Virgen del Carmen, que salió de la ermita a la luz de las velas, el sábado a la hora del crepúsculo, y regresó este domingo de mañana desde la iglesia parroquial a pleno sol. A los actos centrales asistieron el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, alcaldes y concejales de la comarca, además de representación de la Guardia Civil de la comarca.

El pueblo completó el recorrido tradicional, desde el templo hasta la ermita, para devolver la imagen a su lugar de culto al pie de la carretera. Los jóvenes de la Cofradía del Carmen sacaron la imagen a hombros, instantes después de que el alcalde, Ramiro Silva Monterrubio, le entregara el bastón de alcaldía para presidir la procesión.

El delegado del Administrador Diocesano de Astorga, José Manuel Carrasco Pascual, concelebró la misa con el párroco, Nehomar José García, y el padre Francisco Díez “don Paco”. En la homilía Carrasco ensalzó la figura de María “esperanza nuestra” y “faro luminoso”, la elegida de Dios en un camino que no iba a ser nada fácil. Es la esperanza frente al “camino con curvas, con cuestas que nos hacen difícil el camino de la vida”.

Esas cuestas a veces son de envergadura como “la enfermedad, la soledad, la muerte de familiares queridos y otras veces son pequeñas pendientes como el cansancio en el trabajo, una desilusión de los estudios, el enfado con alguien a quien queremos” es “cuando más necesitamos luz a nuestro alrededor”. A lo largo de la misa, el coro parroquial de El Puente ensalzó con sus voces femeninas los momentos centrales de la celebración.

Y con la luz del sol salió la imagen en procesión en medio del pasillo abierto por la banda de gaitas As Portelas de la Alta Sanabria y rodeada de vecinos, veraneantes y autoridades. De vuelta a la ermita el padre Nehomar rezó a la virgen y los fieles correspondieron con un “viva la Virgen del Carmen” y aplausos de emoción en día tan señalado.

Mucho más recogida fue la procesión del sábado casi al anochecer cuando los vecinos de Asturianos hicieron el recorrido desde la ermita al templo parroquial, a la luz de las velas y con el acompañamiento de gaitas de Atrapallada.