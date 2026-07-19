Tormenta de ideas por el impulso de Sayago: El mundo de la cultura y los emprendedores se conjuran para "tirar todos del carro"

Fariza plantó la semilla, Tamame alimentó la inquietud y Moralina empieza a recoger los frutos de una ilusionante iniciativa inspirada por el escritor y periodista sayagués José Martín Barrigós –autor, entre otros, de "Mítico Sayago"– bajo la pretensión de reforzar lazos culturales y otorgar el valor justo a tantos proyectos que dinamizan los pueblos de Sayago tejiendo una red que fortalezca esos pequeños milagros ya vengan de un libro, un instrumento, un taller artesanal, una explotación ganadera, el templo de la Universidad o un sencillo acto solidario.

Todo y todos caben en el encuentro transversal de escritores, poetas, artistas, dinamizadores sociales … en Sayago, que este sábado 18 de julio ha celebrado su tercera edición con una veintena de participantes llegados de distintos pueblos la comarca, de Zamora y de la diáspora que empujó a tantos sayagueses a territorios más prósperos. Por fortuna ese exilio forzoso en muchos casos ha fortalecido los lazos con la tierra y muchos retornan para enriquecerla. Puede que ese empeño sea parte del "éxito" del ágora que reúne tantas inquietudes, ideas y realidades.

Es así como esta suerte de "puerto de ideas" es capaz de conectar el hermoso proyecto de Soco Corcho y Emilio Formariz (Fragu Art), con el taller de rabel y la recuperación de la fragua del abuelo en Villadepera, con la explotación ecológica de raza sayaguesa impulsada por el joven ganadero Alberto Isidro en Abelón. O la sabiduría del lenguaje y la tradición oral que transmite Julio Borrego Nieto, Catedrático de la Universidad de Salamanca y miembro correspondiente de la Real Academia Española por Castilla y León, alma máter de la Feria de agosto y de tantos proyectos culturales en Moralina de Sayago junto con la asociación "La Veiga".

Un momento de la puesta en común. | N. M.

Por el III Encuentro celebrado en la Casa Rural Los Arribes ha transitado también del legado etnográfico de Jesús Villar (Palazuelo), técnico de radio y televisión jubilado, en sus ratos libres documentalista y estudioso del acervo sayagués, a punto de presentar un nuevo documental donde da voz al trabajo de las mujeres sayaguesas. O el impulso literario de Oscar Figueruelo (Almeida), maestro y escritor – "Calma" o "Blanco sobre negro", amen de relatos y colaboraciones periodísticas desde su destino en Baleares–.

Cabe igualmente en este encuentro la fermosellana Iluminada Ramos con sus poemarios a corazón abierto. O José Manuel del Barrio, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca proyectado en Moralina "El aula en la calle y la calle en el aula", una aplaudida iniciativa con la que se busca comprometer al alumnado en la identificación circunstancias de la vida cotidiana, orientada a la democratización del conocimiento y a la inclusión de colectivos o habitualmente alejados de la academia.

"Tratamos de empujar, de tirar todos del mismo carro para saber y que se sepa lo que se cuece en Sayago y que se no se pierda este espíritu de encuentro" valora Nieves Miguel, una de las organizadoras.

Encuentro en Moralina de Sayago / N. M.

Cuenta que, tras la tercera e "intensa" experiencia en Moralina de Sayago, "nos piden que estos encuentros no se limite a una vez al año, que se organicen con más frecuencia porque la gente se está dando cuenta de lo positivo de esta puesta en común y lo enriquecedor que resulta la exposición de ideas de perfiles tan diferentes".

Natural de Abelón de Sayago e hija de la inmigración, Nieves Miguel aporta su granito de arena con el impulso del cuaderno divulgativo "Hablemos de Abelón", que profundiza en la historia, el patrimonio e identidad del pueblo.

Andrea Bueno, Charo Antón, Andrés Luengo, José Vicente Alberca, Mercedes Gómez, Ramón Carnero, M.R Smail, María Jesús Benítez, José y Luz de Ganame, Yoxune de Tamame... La pequeña comunidad va creciendo y con ella ese ilusionante proyecto con Sayago como norte, guía, icono. Como bandera.