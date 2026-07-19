Multitudinario encierro en Moraleja del Vino con desigual juego de los astados

Cientos de aficionados se han dado cita en el Paraje del Moro para disfrutar en la mañana de este domingo del encierro campero con motivo de las fiestas de La Magdalena en Moraleja del Vino. Un festejo que certifica la afición taurina en Moraleja y los pueblos del entorno, y de la propia Zamora, que han desafiado las altas temperaturas para disfrutar con la salida de los astados.

Se soltaron dos novillos que ofrecieron un juego desigual, sin privar al público y los caballistas de momentos de emoción y algún que otro revolcón sin consecuencias. Así como uno de los astados deleitó al público con sus arranques y momentos de buen juego, el otro tras una buena carrera buscó el refugio en la sombra de unos pinos.

Pasadas las doce del mediodía y cuando el sol empezaba a apretar con fuerza se dio por concluido el festejo con la recogida de los novillos y el repliegue de la afición camino de un buen refresco en bares y bodegas. Pese a los lógicos sustos por las arrancadas de los bravos, el encierro campero se desarrolló sin incidencias destacadas.

Aficionados a pie, muchos con vehículos (coches, todoterreno, motos o quads), ocuparon la campiña para disfrutar de uno de los grandes atractivos de las fiestas de La Magdalena que este domingo tienen un genuino sabor taurino con la suelta popular de vaquillas a las 19.30 horas para concluir la jornada con una discomovida en la Plaza Mayor.