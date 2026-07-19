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Un hombre queda atrapado tras salirse de la vía con su turismo en la A-52, en Palacios de Sanabria

El accidente se ha producido en el kilómetro 78, sentido Galicia, y ha movilizado a Guardia Civil, Bomberos de Rionegro del Puente y una UVI móvil de Sacyl.

Carril de conexión de la autovía A-52 (Rías Bajas) a la autovía A-6 (Benavente-Madrid), en el nudo de Villabrázaro en una imagen tomada hace unos años. | J. A. G.

Carril de conexión de la autovía A-52 (Rías Bajas) a la autovía A-6 (Benavente-Madrid), en el nudo de Villabrázaro en una imagen tomada hace unos años. | J. A. G. / J. A. G.

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Alejandro García Benito

Un varón de mediana edad ha resultado herido este domingo tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía en la Autovía A-52, a la altura del término municipal de Palacios de Sanabria. El vehículo ha terminado en la mediana y el conductor ha quedado atrapado en el interior.

Amplio operativo de emergencias

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso a las 10:53 horas, informando del siniestro ocurrido en el kilómetro 78 de la A-52, sentido Galicia.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Rionegro del Puente y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil para atender al herido.

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Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado del conductor. El 112 ha indicado que ampliará la información conforme se conozcan nuevos detalles.

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