Un hombre queda atrapado tras salirse de la vía con su turismo en la A-52, en Palacios de Sanabria
El accidente se ha producido en el kilómetro 78, sentido Galicia, y ha movilizado a Guardia Civil, Bomberos de Rionegro del Puente y una UVI móvil de Sacyl.
Un varón de mediana edad ha resultado herido este domingo tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía en la Autovía A-52, a la altura del término municipal de Palacios de Sanabria. El vehículo ha terminado en la mediana y el conductor ha quedado atrapado en el interior.
Amplio operativo de emergencias
El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso a las 10:53 horas, informando del siniestro ocurrido en el kilómetro 78 de la A-52, sentido Galicia.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Rionegro del Puente y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil para atender al herido.
Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado del conductor. El 112 ha indicado que ampliará la información conforme se conozcan nuevos detalles.
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