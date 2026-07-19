La pardilla o escamas azules (Glaucopsyche melanops) es una mariposa de la familia de los licénidos de pequeñas dimensiones (22-32 mm de envergadura). Son características de esta especie las escamas azuladas sobre fondo gris pálido que muestra en la zona basal del reverso de las alas. El anverso es azul brillante en los machos y marrón oscuro con zona basal también azul, en las hembras.

Escamas azules, la pequeña mariposa de los escobales zamoranos / J. A. H.

Se trata de un endemismo del Mediterráneo occidental que solo vuela en el Magreb, Península Ibérica y sur de Francia. En Zamora se encuentra ampliamente distribuido por los dos tercios occidentales de la provincia, donde encontramos importantes extensiones de matorral y monte bajo que constituyen sus medios favoritos, alcanzando con frecuencia elevadas densidades. Por contra, este licénido se enrarece en los sectores más orientales de la provincia, en los que su hábitat escasea. El período de vuelo en nuestras comarcas se extiende desde la segunda semana de marzo hasta la última de junio.

La principal planta nutricia de sus orugas es aquí la hiniesta o escoba rubia (Cystisus scoparius) pero en algunas áreas, sobre todo en la mitad oriental de la provincia, también consumen habitualmente la mijediega o zurravieja (Dorycnium pentaphyllum) y la retama de bolas (Retama sphaerocarpa). Las orugas se alimentan tanto de las flores como de las semillas de estas leguminosas leñosas.

Como resulta frecuente entre los licénidos, sus orugas son atendidas y protegidas por diferentes especies de hormigas con las que establecen una relación simbiótica. Las hormigas les proporcionan protección frente a posibles depredadores y, a cambio, obtienen las secreciones azucaradas que exudan las orugas, mediante unas glándulas que poseen al final del abdomen.