Carlos Fresno Gago, el maestro, folclorista y belenista que se ganó un lugar en la historia de Tábara

Carlos Fresno Gago pasará a la historia como uno de los personajes más ilustres de la villa de Tábara gracias a la profunda huella que dejó allí, a la vera de la mítica y mística Sierra de la Culebra. Fue profesor, folclorista y belenista, pero "sobre todo un tabarés de pura cepa implicado en la recuperación y preservación de las costumbres y tradiciones tabaresas como garantía de una seña de identidad trasmitida a las nuevas generaciones".

Está fue la conclusión entre familiares, amigos, paisanos y allegados que se dieron cita en el merecido homenaje póstumo en el Auditorio Municipal "Leticia Rosino" organizado por el Ayuntamiento de Tábara, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Antonio Juárez Núñez: "De pocas personas puede llegar a afirmarse que un pueblo entero las añora y echan en falta cuando ya no están entre nosotros y una de ellas es el querido y añorado Carlos Fresno Gago".

Para quienes le conocieron y trataron "Carlos fue un magnífico profesor en Benavente, un vecino comprometido en Tábara, buen padre, hijo y hermano, pero, sobre, todo fue una buena persona. Su compromiso, su generosidad y su entrega a la vida cultural y social de Tábara forman parte de la memoria colectiva y permanecerán unidos para siempre a su nombre".

Francisca Gutiérrez del Río, concejala de Salud, Educación y Cultura ensalzó los valores y la labor de Carlos: "fue él, ante todo, un maestro; una persona convencida de que el conocimiento solo tiene valor cuando se compartes y por eso dedicó su vida a compartir conocimientos, cultura, tradiciones e ilusión, pero sobre todo su profundo amor por su tierra. Reconocemos tu trayectoria, pero sobre todo tu inmenso legado, el legado de un maestro que siempre estará entre nosotros. Gracias Carlos por ayudarnos a comprender el valor de nuestras raíces".

Homenaje a Carlos Fresno Gago / Ch. S.

Danza del Paloteo Tabaresa renació de la mano de los que fueron alumnos en homenaje al maestro fallecido con los lazos de "La Pasión", "El 20 de noviembre", "La Carmelita" y "El Veinticinco", sentenciando que. Además, actuaron Raquel Fernández Berdión y Juan María Cué de Codex Musicalis, el tabarés Manuel Ángel Díez Pernía (Manu Mediaoreja), Alberto Jambrina Leal y Luis Antonio Pedraza que actuó junto al propio hijo de Carlos Fresno.

El Ayuntamiento entregó una placa conmemorativa a la familia de Carlos Fresno Gago como reconocimiento a su "extraordinaria trayectoria humana y profesional, agradeciendo su incansable labor docente y su constante dedicación a la investigación, recuperación y divulgación del folclore zamorano desde esta su tierra tabaresa". Homenaje al que se unió la Federación Provincial de Mascaradas de Zamora a través de su presidente José Javier Sánchez Hernández.

Carlos Fresno Gago nació el día 7 de enero de 1969 en el seno de una humilde familia tabaresa formada por su padre Manuel Fresno Arias y su madre Carmen Gago Calvo en cuyo seno nacieron seis hijos, José Manuel, Francisco José, Begoña, Goyo, Juan Pedro y Carlos.

Vino al mundo en la cuna y fuente del saber; allí don de Magius, Ende, Emeterius y Senior ilustraron los códices medievales siguiendo la estela de Beato de Liébana en el siglo X, donde reafirmaron su fe cristiana San Froilán de León y San Atilano de Tarazona, donde dio su primeros pasos el poeta León Felipe antes de alumbrar Versos y Oraciones de un Caminante; siendo un alumno aplicado de la EGB siendo sus maestros los primeros en darse cuenta que había nacido para estudiar, aprender y enseñar. No se equivocaron y tras culminar sus estudios superiores fue profesor en el Instituto Los Sauces de Benavente.

Homenaje a Carlos Gago / Ch. S.

Paso a paso fue sembrando la semilla de la hermandad y la convivencia, del quehacer voluntario y altruista de quien trabaja por y para la comunidad, en este caso la tabaresa, sin esperar nada a cambio, ni honores ni halagos, pero la vida le dio sus frutos siendo nombrado el 15 de agosto de 2002 Tabarés del Año reconociendo institucionalmente su labor en diferentes y variadas vertientes sociales y culturales tabaresas.

Dentro de las Fiestas Patronales de la Virgen de la Asunción fue él uno de los impulsores del fenómeno peñista como uno de los fundadores en 1983, con solo 17 años, de la Peña Cosa Nostra, de la que formó parte 42 años, que cada año organiza el afamado concurso de tortillas de patatas. En 2024 la Asociación de Peñas Tabaresas le nombraba pregonero y socio de honor.

De Juan José Bescós, él fue el pionero, heredó su pasión belenista y cuando el maestro se retiró Carlos fue el encargado cada año de montar el espectacular Nacimiento en la histórica iglesia de Santa María de la Asunción (Monumento Histórico Artístico desde 1931).

La Danza del Paloteo Tabaresa fue arrastrada peligrosamente al precipicio del olvido por el éxodo rural iniciado en los años sesenta y cuando la crónica de una muerte anunciada abría las puertas a la temida extinción de otra tradición allí apareció Fresno Gago siendo, eso nadie lo puede poner en duda, el alma, corazón y vida, del renacer de las danzas guerreras, a través de la Asociación Cultural "La Folguera" (presidente) y de la Escuela de Folclore Tierra de Tábara (director).

Homenaje a Carlos Fresno Gago / Ch. S.

En 2022 era nombrado presidente de la Federación Comarcal de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba (Facata). En cada desfile las peñas por la Virgen de la Asunción de agosto, cuando la Danza del Paloteo acompañe las procesiones del Corpus y de la Virgen del Carmen o la romería de San Blas y San Mamés, cuando la Navidad nos acerque al Belén, en las calles y plazas, en la vida de Tábara, siempre estará presente la eterna estela de Carlos Fresno Gago.

La concejala Francisca Gutiérrez evocó durante el acto el aniversario del incendio de Losacio. "No podemos dejar de recordar que ayer se cumplieron cuatro años del incendio de Losacio, una tragedia que marcó para siempre a numerosos pueblos de nuestro entorno, entre ellos Tábara. Aquel fuego dejó una profunda huella en nuestro paisaje y en nuestra memoria. En este aniversario recordamos con respeto a quienes perdieron la vida: el brigadista Daniel Gullón, el ganadero Victoriano Antón, Eugenio Ratón y nuestro vecino Ángel Martín Azcona, cuyas gravísimas quemaduras le provocaron tiempo después la muerte. Que su recuerdo permanezca vivo siempre en nuestra memoria".