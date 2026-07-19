Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zamora pasará de 26 a 29 plazas de médicos MIR el próximo año, al aumentarse las de las especialidadesEntre mineros y militares: las 48 horas de guerra en las que Benavente cambió cuatro veces de bandoHéctor Fabián, argentino afincado en Zamora: "¿Quiero ganar? Sí. Pero si pierdo prefiero que sea contra España"Los zamoranos hacen sus apuestas para la final: España parte como favorita en la porra popularOla de calor en Zamora: la final del Mundial se verá bajo 32 grados
instagramlinkedin

Arde una nave en un incendio en Pereruela de Sayago

Importante movilización vecinal y de medios para atajar el fuego, que ya está controlado

Incendio en una nave de Pereruela de Sayago

Incendio en una nave de Pereruela de Sayago

C.F.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Irene Gómez

Monumental susto en Pereruela de Sayago con el incendio de una nave en las proximidades del pueblo. El fuego se ha declarado sobre las 4 de la tarde, cuando una espectacular columna de humo ha alertado a los vecinos, que de inmediato se han puesto manos a la obra para evitar males mayores.

Incendio de una nave en Pereruela de Sayago

Incendio de una nave en Pereruela de Sayago / C. F.

Hasta el lugar se han desplazado hasta trece medios del operativo de incendios, entre ellos un helicóptero, varias cuadrillas y autobombas. Por fortuna el fuego se ha podido controlar a esta hora, aunque los daños en la nave son importantes y podrían haber afectado a varios vehículos.

Incendio de una nave en Pereruela de Sayago

Incendio de una nave en Pereruela de Sayago / C. F.

Se trata de una nave sin actividad ganadera pero donde se guardaba material de albañilería, herramientas y vehículos que han resultado dañados por las llamas, al igual que parte de la estructura.

Noticias relacionadas

Numerosos vecinos han acudido al lugar en los primeros minutos, con los medios a su alcance para atajar las llamas y temerosos de que el fuego pudiera llegar al pueblo. El despliegue de medios ha conseguido finalmente hacerse con el control.

Incendio en Pereruela de Sayago

Incendio en Pereruela de Sayago / LOZ

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents