Arde una nave en un incendio en Pereruela de Sayago
Importante movilización vecinal y de medios para atajar el fuego, que ya está controlado
Monumental susto en Pereruela de Sayago con el incendio de una nave en las proximidades del pueblo. El fuego se ha declarado sobre las 4 de la tarde, cuando una espectacular columna de humo ha alertado a los vecinos, que de inmediato se han puesto manos a la obra para evitar males mayores.
Hasta el lugar se han desplazado hasta trece medios del operativo de incendios, entre ellos un helicóptero, varias cuadrillas y autobombas. Por fortuna el fuego se ha podido controlar a esta hora, aunque los daños en la nave son importantes y podrían haber afectado a varios vehículos.
Se trata de una nave sin actividad ganadera pero donde se guardaba material de albañilería, herramientas y vehículos que han resultado dañados por las llamas, al igual que parte de la estructura.
Numerosos vecinos han acudido al lugar en los primeros minutos, con los medios a su alcance para atajar las llamas y temerosos de que el fuego pudiera llegar al pueblo. El despliegue de medios ha conseguido finalmente hacerse con el control.
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