La salud es lo primero: alistanos y trasmontanos dan su apoyo en Alcañices a la investigación contra el cáncer

“La salud es lo primero” ha sido la máxima para los alistanos y trasmontanos y “La Raya” de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes) que mostraron una vez más en una cálida tarde de julio su carácter más solidario en Alcañices gracias a la iniciativa de la Agrupación Alistana de Folclore “Manteos y Monteras” que, presidida por Domingo Miguel Pérez, tomaba al folclore como referente y excusa para reunir a folcloristas de diferentes puntos del país para recaudar fondos para la investigación en la lucha contra el cáncer.

Las gaitas, las dulzainas y los tamboriles rompieron los sonidos del silencio en la Avenida de Castilla y León (la antigua Castropete) para iniciar, frente a la panadería de Antolín Román un variopinto, colorido y animado pasacalles donde compartieron protagonismo el folclore y la indumentaria tradicional alistana de la mano de los anfitriones, “Manteos y Monteras”, acompañados en su novena aventura solidaria por la Asociación de Danzas “Verdejo de Rueda” en Valladolid y el Grupo Coros y Danzas “La Ceña” de Aljucer en Murcia.

Festival solidario en Alcañices / Ch. S.

Alcañizanos y transeúntes disfrutaron del folclore rayano, castellano y murciano a su paso por la Plaza Mayor y las calles Hospital, La Hormiga y San Andrés hasta culminar en la Plaza Alcalde Tomás Carrión donde, ya sobre el escenario, los folcloristas lograron congregar y cautivar con sus tonadas y bailes, también con su indumentaria, a las alrededor de 1.000 personas que allí se dieron cita por dos razones de peso, la primera disfrutar del folclore y la segunda y en este caso más importante poner su granito de arena metiendo en las huchas su aportación personal y voluntaria para que los científicos puedan seguir investigando en la lucha contra el cáncer.

Digno es reconocer la importante labor de Manteos y Monteras pero también la colaboración del Ayuntamiento de Alcañices que tiene como alcalde a David Carrión Galhardo y de la Asociación Española Contra el Cáncer que tiene como delegada en Aliste a Yolanda Cerezal Gallego, viuda del añorado y nunca olvidado Miguel Ángel Alonso Llamas.

Festival solidario en Alcañices / Ch. S.

La novedad por su folclore y por la lejanía llegaba de la mano del Grupo de Coros y Danzas “La Ceña” de Aljucer en Murcia, creado en 1978 para la investigación y recuperación de la danza popular, costumbres y tradiciones murcianas, cuyos integrantes hicieron un largo recorrido para mostrar los valores tradicionales de su tierra en Alcañices. Desde 1979 están amparados por la Peña Huertana “El Trillo” la cual le presta su apoyo logístico y económico.

Tras pasar por lugares tan dispares como Angers y Grenoble en Francia, Loannina y Messovon en Grecia, Malinas, Foboken, Vossenlar, Edegem y Reti en Bélgica, Alnwick en Inglaterra, Piatra Neam en Rumanía y Braga y Oporto en Portugal, matrícula de honor para una muestra donde destacaron las jotas, pardicas, seguidillas, malagueñas y parrandas.

Festival solidario en Alcañices / Ch. S.

Desde plenos campos de Castilla llegaron para cautivar los folcloristas de la Asociación de Danzas “Verdejo de Rueda” de Valladolid fundada en 1991 que, además del grupo de adultos cuenta con uno de 7 niños y otro con 8 jóvenes. Habitualmente colaboran con intercambios en la provincia vallisoletana y alrededores con la finalidad, cumplida con creces en tierras alistanas, de difundir el folclore castellano, la jota y por supuesto a la localidad de donde proceden: Rueda.

Manteos y Monteras creado el 4 de febrero de 2011 cautivó a propios y extraños como ya es habitual en ellos con grupo integrado por 57 componentes de alrededor de una veintena de pueblos donde el mayor es Vicente Martín Merchán, un guardia civil jubilado natural de Figueruela de Arriba, con 80 años, y la más joven Alma López Méndez de Nuez con siete.

Un año este de 2026 lleno de actuaciones por las fiestas patronales de los pueblos con 68 fechas reservadas, de ellas 26 en agosto, teniendo que renunciar a 23 actuaciones más por problemas de agenda. Toda una proeza pues los folcloristas actuales altruistamente y el dinero que se percibe de la Diputación de Zamora y de los Ayuntamientos va a financiar su Escuela de Folclore.